Bili smo s majstorima vrhunske šunke, evo u čemu je tajna slavonske kraljice stola

Kraljica slavonske uskrsne trpeze – šunka i ovog će Uskrsa pokazati svu raskoš svog izgleda, okusa i mirisa. Sada se nalazi u pušnicama na dimljenju nakon čega će na kuhanje ili sušenje, ovisno o načinu na koji se želi uživati u njoj.

Miris u ovoj pušnici riječima je nemoguće opisati, a slika ionako govori više od tisuću riječi. Šunke su u pušnicu stigle nakon svinjokolje, salamure i ispiranja, a kraljica i u ovim odajama na dimu vatre od jasena i bukve traži svakodnevnu pažnju.

„Ako je vlaga velika onda se dimi, ako je vlaga mala nema potrebe dimiti jer dim ne suši, nego samo konzervira meso“, kaže Adam Zvonarević, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Ukoliko će se jesti kuhana potrebno ju je kuhati onoliko koliko je teška. Ako je šunka teška 10 kilograma – 10 sati se kuha. Ukoliko će se jesti sušena do dolaska na stol ide u zrionu gdje bi trebala odležati nekoliko godina.

„Najmanje dvije godine, onda je tek šunka prava.“ kaže Adam Zonarević.

A kada dođe na stol nije svejedno ni kako će se šunka rezati - odrezati je treba malo deblje. „Mora biti sočna šunka, mora biti zrela, u njoj mora biti soka, ne smije biti suha kao pršut, to nije šunka onda,“ kaže Antun Božičević, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Tajna dobre šunke

Šunke najboljeg okusa nema bez mesa domaćih svinja teških oko 200 kilograma. „Jer ovo je šunka iz eko uzgoja, ona dobije hranu samo zrno dobije, a vitamine ona sama nađe crva, puža, glistu, jede korijenje i tako,“ kaže Nikola Lukić, proizvođač suhomesnatih proizvoda.

Ovi ljudi čuvaju tradiciju i vole šunku. „To mi je bilo prvo, prvo je bila šunka, to se jelo – dok ima,“ kaže Antun Božičević.

U Starim Mikanovcima organiziraju i tradicionalnu Nacionalnu šunkijadu, a proizvodnju su obnovili usprkos svinjskoj kugi. „Poslije kuge smo evo sada obnovili i ponovno ćemo raditi,“ kaže Adam Zvonarević.

Uskoro će izgraditi i Slavonsku kuću šunke za zrionom i kušaonom za sve koji se žele družiti s kraljicom. „Svim našim svinjogojcima jedna dodana vrijednost, onaj tko je probao šunku dozrijevanu 3-4 godine zaista ostane u nju zaljubljen cijeli život,“ kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Ukoliko je poželite u svom društvu i za svojim stolom ove godine trebat ćete za to izdvojiti dvadesetak eura po kilogramu.