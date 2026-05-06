Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr: ‘Ovo nije samo kuhanje, nego pravi test karaktera’

Natjecatelj Daniel iz RTL-ovog showa 'Igra chefova' u razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorio o izazovima s kojima se susretao tijekom natjecanja, naglasivši da je riječ o puno više od samog kuhanja. Kako kaže, najveći izazov bio mu je konstantan pritisak vremena i zadataka, no s vremenom ga je naučio prihvatiti kao dio igre i fokusirati se na ono što je ispred njega.

Govoreći o svojim reakcijama u kuhinji, priznao je da su emocije često intenzivne, ali da nisu bile usmjerene prema drugim ljudima. “Ta psovka je više ventil nego nervoza”, objasnio je za RTL.hr, dodajući kako mu je to pomagalo da se brzo resetira i nastavi dalje.

Daniel ističe kako je ostati smiren u takvom okruženju mnogo teže nego što izgleda gledateljima pred ekranima. Naglašava da smirenost ne znači odsustvo stresa, već sposobnost donošenja dobrih odluka unatoč njemu. Posebno ga je frustriralo što njegov tim nije uspijevao ostvariti pobjede u prvim grupnim izazovima, iako smatra da su imali kvalitetu. Problem vidi u nedostatku jasne podjele uloga, ali i u kombinaciji organizacije, povjerenja i precizne komunikacije.

Daniel priznaje da je najteži osjećaj bio kada znaš da možeš bolje, ali rezultat izostane. U takvim situacijama posebno dolazi do izražaja važnost kompromisa, budući da u timu svatko ima svoje ideje koje treba uskladiti u jedno zajedničko rješenje.

Jedan od stresnijih trenutaka bio je kada su chefovi primijetili pogrešku na jelu, no zbog nedostatka vremena nije ju mogao ispraviti, već je morao stati iza onoga što je napravio. Među svim zadacima, najzahtjevnijim mu se pokazalo kuhanje za francusko veleposlanstvo, gdje su očekivanja bila najviša.

Na kraju je poručio kako “ovo nije samo kuhanje, nego test karaktera”, ističući da tehnika može doći s vremenom, ali ono što natjecanje zaista otkriva jest kakva je osoba pod pritiskom — i u kuhinji i izvan nje.

