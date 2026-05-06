USKOK razotkrio kako je ekipa izvlačila novac! U 'mutnom' uhvaćene četiri osobe

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, otvorio istragu protiv četvero hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na ta kaznena djela.

Riječ je o osobama rođenim 1975., 1974. te dvjema osobama rođenima 1979. godine. Prema sumnjama istražitelja, nepravilnosti su se događale tijekom lipnja i srpnja 2025. u Novoj Gradišci.

Prvoosumnjičena, kao voditeljica gradskog Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja, i drugoosumnjičena, direktorica Turističke zajednice grada, navodno su pogodovale trećeosumnjičenom, vlasniku ugostiteljskog obrta i članu Turističkog vijeća.

Detalji USKOK-ove akcije

Sumnja se da su mu omogućile zakup javne površine za postavljanje terase tijekom ljetne manifestacije, iako nije ispunjavao uvjete iz javnog poziva. Naime, nije na vrijeme predao zahtjev niti dostavio potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu. Unatoč tome, prema navodima USKOK-a, dokumentacija je naknadno prilagođena – uključujući i datume – kako bi izgledalo da su uvjeti ispunjeni. Također je izrađen sporazum o obročnoj otplati duga u iznosu od 3.830,92 eura, nakon čega je sklopljen ugovor o zakupu.

Drugi dio istrage odnosi se na razdoblje od srpnja do rujna 2025., kada je drugoosumnjičena, prema sumnjama, pogodovala četvrtoosumnjičenoj, vlasnici uslužnog obrta. Iako je u javnom natječaju ponuđena zakupnina od 3.050 eura, ona je naknadno smanjena na 2.000 eura, uz odgodu plaćanja. Time je, smatra USKOK, Turistička zajednica oštećena za 1.050 eura, koliko iznosi protupravna imovinska korist.

Nakon ispitivanja, za dvije osumnjičenice određene su mjere opreza – zabrana približavanja određenim osobama i zabrana obavljanja poslovnih aktivnosti. Za preostalu dvojicu osumnjičenika takve mjere nisu određene.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvaput bio uhićen! Grgić odgovorio je li moralno da se opet kandidira: 'Neka moji sugrađani odgovore'