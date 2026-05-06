U TIJEKU UHIĆENJA

EPPO i policija u akciji u pet županija: Sumnja se na prijevare u poljoprivredi
Hitne dokazne radnje provode se na području nekoliko policijskih uprava: sisačko- moslavačke, zagrebačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke

6.5.2026.
10:02
Tajana Gvardiol
Net.hr
Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u koordinaciji s Uredom europskog javnog tužitelja u Zagrebu, Policijskim nacionalni uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Samostalnim sektorom za financijske istrage Ministarstva financija i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode kriminalističko istraživanje nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela vezanih uz subvencijske prijevare u poljoprivredi.

Hitne dokazne radnje provode se na području nekoliko policijskih uprava: sisačko- moslavačke, zagrebačke, ličko-senjske, virovitičko-podravske i karlovačke.

Sve osumnjičene osobe bit će predane pritvorskom nadzorniku, dok će policija protiv njih dostaviti kaznenu prijavu Uredu europskog javnog tužitelja u Zagrebu.

Hrvatska: EPPO provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare u poljoprivredi

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska), u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije, danas se provode hitne dokazne radnje u nekoliko županija.

Ove dokazne radnje odnose se na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU.

Provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat je kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te uz pomoć Policijske uprave ličko-senjske, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave karlovačke, Policijske uprave zagrebačke. Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave virovitičko-podravske. 

Daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

