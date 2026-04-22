SMANJIVANJE TROŠKOVA /

Zrakoplovni div ukida 20.000 neisplativih letova iz ljetnog reda letenja

Zrakoplovni div ukida 20.000 neisplativih letova iz ljetnog reda letenja
Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Prvih 120 letova već je otkazano i to do kraja svibnja, a dodatni rezovi za ostatak ljetne sezone bit će poznati krajem travnja ili početkom svibnja

22.4.2026.
9:32
Andrea Vlašić
IMAGO/imago stock&people/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Njemački zrakoplovni div Deutsche Lufthansa AG izbacuje čak 20.000 neisplativih kratkolinijskih letova iz ljetnog reda letenja u Europi kako bi smanjio troškove goriva, koje je od početka rata s Iranom udvostručilo cijenu, piše NDTV.

Riječ je o smanjenju od oko 1 posto ukupnog kapaciteta, uz procijenjenu uštedu od 40 tisuća tona kerozina. Kompanija je već prošlog tjedna najavila gašenje regionalne podružnice CityLine i prizemljenje 27 starijih, manje učinkovitih zrakoplova.

Lufthansa je među najagresivnijima u rezovima u globalnoj avioindustriji, koja se suočava s rastućim troškovima, ali i štrajkovima pilota i kabinskog osoblja.

Prvih 120 letova već je otkazano i to do kraja svibnja, a dodatni rezovi za ostatak ljetne sezone bit će poznati krajem travnja ili početkom svibnja.

Kriza u industriji

Ni ostatak industrije ne stoji bolje. Prema podacima analitičke tvrtke Cirium, kapacitet za svibanj globalno je smanjen za oko 3 postotna boda, a gotovo sve velike aviokompanije već su počele rezati broj letova. Umjesto ranije očekivanog rasta, sada se čak spominje i mogući pad prometa.

Lufthansa ujedno pokušava povećati profitabilnost kroz smanjenje troškova – planira ukinuti 4.000 administrativnih radnih mjesta do 2030. godine te prebaciti dio kratkih linija na jeftinije podružnice poput City Airlinesa i Discovera, gdje su troškovi posade i do 40 posto niži.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
