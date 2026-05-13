Policija uhitila lopova u Belišću: Tri puta provaljivao u istu trgovinu i krao hranu

Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Belišće utvrđena je osnovana sumnja da je 26-godišnjak počinio tri teške krađe provaljivanjem. Mladić je od 13. ožujka do 23. travnja tri puta provalio u trgovinu u Ladimirevcima kojom prilikom je otuđio prehrambene proizvode.

Pravnoj osobi iz Soblineca počinjena je materijalna šteta. Protiv 26-godišnjaka policijski službenici podnose prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla vam je poruka o neplaćenoj prometnoj kazni? Policija upozorava: 'Ne nasjedajte, žele vam ukrasti novac'