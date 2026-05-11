Tinejdžerice iz Srbije opljačkale ženu (99) u Francuskoj: Prvo su joj provalile u kuću

Dvije tinejdžerice (13) iz Srbije uhićene su prošlog petka u blizini Bordeauxa u Francuskoj zbog pljačke žene (99).

Njih dvije su oko podneva preskočile zid posjeda, ušle u kuću i ukrale nakit.

Pljačku je otkrio sin žrtve, koji je odmah po dolasku na mjesto događaja alarmirao policiju, piše Le Figaro.

Policija ih brzo pronašla

Nakon što je sin žrtve pozvao policiju, izuzete su snimke i fotografije s nadzornih kamera, što je policiji pomoglo da tinejdžerice pronađu u samo nekoliko sati.

Tijekom uhićenja, u njihovim je ruksacima policija pronašla ukradeni nakit žrtve i alat, među kojima odvijač i kliješta.

Djevojčice su privedene u policijsku postaju na zapadu Bordeauxa, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.

