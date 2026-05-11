UHIĆENE SU /

Tinejdžerice iz Srbije opljačkale ženu (99) u Francuskoj: Prvo su joj provalile u kuću

Foto: Syspeo/Sipa Press/Profimedia

Pljačku je otkrio sin žrtve, koji je odmah po dolasku na mjesto događaja alarmirao policiju

11.5.2026.
17:27
danas.hr
Dvije tinejdžerice (13) iz Srbije uhićene su prošlog petka u blizini Bordeauxa u Francuskoj zbog pljačke žene (99). 

Njih dvije su oko podneva preskočile zid posjeda, ušle u kuću i ukrale nakit. 

Pljačku je otkrio sin žrtve, koji je odmah po dolasku na mjesto događaja alarmirao policiju, piše Le Figaro.

Policija ih brzo pronašla

Nakon što je sin žrtve pozvao policiju, izuzete su snimke i fotografije s nadzornih kamera, što je policiji pomoglo da tinejdžerice pronađu u samo nekoliko sati. 

Tijekom uhićenja, u njihovim je ruksacima policija pronašla ukradeni nakit žrtve i alat, među kojima odvijač i kliješta. 

Djevojčice su privedene u policijsku postaju na zapadu Bordeauxa, a u tijeku je kriminalističko istraživanje. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
