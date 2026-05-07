Oglasili se EPPO i MUP: Uhićena 21 osoba zbog korupcije i prijevare! Evo svih detalja

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv 21 hrvatskog državljanina, među kojima je jedan javni službenik i jedan bivši javni službenik, koji su jučer uhićeni zbog sumnje na korupciju i subvencijsku prijevaru povezanu s potporama iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EPJF).

Uhićenja su uslijedila nakon 30 pretraga u kojima je sudjelovalo 150 policijskih službenika, a provedena su 6. svibnja 2026. u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija.

Među osumnjičenim osobama su bivša stručna savjetnica podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) u jednoj hrvatskoj županiji i voditelj iste podružnice te Agencije, i to zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita.

Stručna savjetnica osumnjičena za namještanje potpora

Postoji sumnja da je u razdoblju od 2020. godine pa nadalje, bivša stručna savjetnica Agencije povezala u zločinačko udruženje još dvoje osumnjičenika u cilju da u zamjenu za novčanu nagradu omoguće zainteresiranim poljoprivrednicima dobivanje nepripadnih potpora iz fondova EPFRR i EPJF.

Osnovano se sumnja da je bivša stručna savjetnica, zajedno s još dva člana zločinačkog udruženja neosnovano uvećavala površine poljoprivrednog zemljišta u odgovarajućem registru, te da su krivotvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a ti su dokumenti uključivali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta, koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu sredstava EU-a.

Iz do sada prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša javna službenica i još dvoje osumnjičenika, zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim ovom istragom, pokušali nepripadno pribaviti sredstva u iznosu od ukupno 670 000 eura europskih potpora, od čega je 357 000 eura isplaćeno. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu u iznosu od najmanje 36 000 eura.

Za takvo postupanje, kako se sumnja, 42-godišnjakinja je primala najmanje 300 eura po mjeri, javlja MUP.

Drugi krak istraživanja - zlouporaba položaja i korupcija

U sklopu iste akcije provedeno je kriminalističko istraživanje nad pet osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja mita, davanja mita i subvencijske prijevare, počinjenih na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske, izvijestio je MUP.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 61-godišnjak, kao voditelj podružnice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji, od 2024. godine, koristeći svoj položaj te stručna znanja i iskustva, pogodovao određenim korisnicima u ostvarivanju potpora iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027.

Prema dosad utvrđenim sumnjama, 61-godišnjak je prepravljao podatke o godini tretiranja tla, savjetovao korisnike pri podnošenju zahtjeva, podnosio prigovore u vezi ranije podnesenih zahtjeva te posredovao u kontaktima s osobama u Agenciji, kako bi određenim osobama omogućio isplatu potpora na koje nisu imale pravo. Za takvo postupanje, kako se sumnja, primao je novčanu naknadu ili obećanje dara.

U tom dijelu kriminalističkog istraživanja 61-godišnjak se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti te primanje mita, dok se 41-godišnja direktorica dioničkog društva s područja općine Novska, 42-godišnja nositeljica OPG-a sa sjedištem u Glini, 76-godišnji predsjednik uprave dioničkog društva iz Novske te 50-godišnji nositelj OPG-a sa sjedištem u Popovači sumnjiče za davanje mita i subvencijsku prijevaru.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su predane pritvorskom dok su Uredu europskog javnog tužitelja podnesene kaznene prijave protiv ukupno 21 osobe zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela.

