Dara je glavna tema Europe, ali malo tko zna tko joj je suprug: Bavi se zanimljivim poslom

Pobjednica Eurosonga 2026., bugarska pjevačica Dara (27), nakon velikog trijumfa u Beču postala je jedno od najtraženijih imena europske glazbene scene. S pjesmom "Bangaranga” donijela je Bugarskoj prvu pobjedu na Eurosongu, a publiku diljem Europe osvojila energičnim nastupom, modernim pop zvukom i upečatljivom folklornom simbolikom.

No prije nego što je osvojila europsku publiku, Dara je već godinama bila velika zvijezda u Bugarskoj. Šira javnost upoznala ju je kroz bugarsku verziju showa "X Factor”, nakon čega je izgradila uspješnu glazbenu karijeru, nizala milijunske preglede i slušanja te postala mentorica mladim talentima u emisiji "The Voice of Bulgaria”.

Prema podacima službene stranice Eurosonga, njezine pjesme i spotovi prikupili su više od 80 milijuna pregleda i slušanja, dok je 2025. godine objavila album "ADHDARA”, koji je dodatno učvrstio njezin status jedne od najvećih bugarskih pop zvijezda.

Ljubavna priča daleko od reflektora

I dok je posljednjih dana u središtu pažnje zbog eurovizijskog uspjeha, Dara već neko vrijeme živi i sretnu ljubavnu priču. Bugarski mediji prošle su godine objavili da se pjevačica udala za svog zaručnika, doktora Ervina Ivanova.

Vijest nije podijelila klasičnim priopćenjem, nego kratkim videom na društvenim mrežama. U snimci se pojavila u bijeloj vjenčanici okružena djeverušama, uz kratku poruku kojom je fanovima otkrila da se upravo udala.

Tko je Darin suprug?

Darin suprug, Ervin Ivanov, farmakolog je i znanstvenik. Bugarski mediji navode da ima oko 35 godina te da je povezan sa znanstvenim istraživanjima iz područja lijekova i terapija, uključujući projekte vezane uz kanabinoide i ekstrakte kanabisa.

Njihova veza i ranije je privlačila pažnju javnosti. Prema pisanju bugarskih portala, Ervin je Daru zaprosio tijekom romantičnog putovanja na Tajland, a par je tada sretnu vijest podijelio putem društvenih mreža.

Pojedini mediji pisali su i da je Dara svoju pjesmu "Only Mine”, odnosno "Samo moj”, posvetila upravo svom partneru, što je dodatno raznježilo njezine obožavatelje.