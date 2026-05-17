FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HIT TRENUTAK /

Cormier ostao u šoku zbog Erslanove izjave usred UFC kaveza

Cormier ostao u šoku zbog Erslanove izjave usred UFC kaveza
×
Foto: Profimedia

Erslan je nakon pobjede poručio i kako se nada novom UFC ugovoru

17.5.2026.
8:47
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Ivan Erslan stigao je do prve pobjede u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac nakon teške prve runde potpuno je preuzeo kontrolu u nastavku borbe i zasluženo slavio.

 

 

 

 

Poseban trenutak dogodio se nakon meča tijekom intervjua s legendarnim Danielom Cormierom. Erslan je rekao kako je pobjeda za njega emotivna jer sa suprugom čeka treće dijete, no Cormier ga je pogrešno razumio i u čudu pitao očekuju li trojke. Nakon što mu je Erslan objasnio da već imaju dvoje djece, situacija je nasmijala publiku i UFC, koji je cijeli trenutak podijelio na društvenim mrežama uz opis da je “Cormier zamalo dobio srčani udar”.

Erslan je nakon pobjede poručio i kako se nada novom UFC ugovoru. “Ovo može postati bajka, ali trebam novi ugovor”, rekao je hrvatski borac kroz šalu se obratvši UFC-ovom matchmakeru Micku Maynardu.

Ivan ErslanUfc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike