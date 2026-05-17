Cormier ostao u šoku zbog Erslanove izjave usred UFC kaveza

Ivan Erslan stigao je do prve pobjede u UFC-u nakon što je u Las Vegasu jednoglasnom odlukom sudaca svladao Georgea “Tuca” Tokkosa. Hrvatski borac nakon teške prve runde potpuno je preuzeo kontrolu u nastavku borbe i zasluženo slavio.

Poseban trenutak dogodio se nakon meča tijekom intervjua s legendarnim Danielom Cormierom. Erslan je rekao kako je pobjeda za njega emotivna jer sa suprugom čeka treće dijete, no Cormier ga je pogrešno razumio i u čudu pitao očekuju li trojke. Nakon što mu je Erslan objasnio da već imaju dvoje djece, situacija je nasmijala publiku i UFC, koji je cijeli trenutak podijelio na društvenim mrežama uz opis da je “Cormier zamalo dobio srčani udar”.

Erslan je nakon pobjede poručio i kako se nada novom UFC ugovoru. “Ovo može postati bajka, ali trebam novi ugovor”, rekao je hrvatski borac kroz šalu se obratvši UFC-ovom matchmakeru Micku Maynardu.