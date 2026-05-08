Talačka kriza: Pljačkaši zatočili ljude i zaštitara u trezoru banke, pojavile se prve snimke

U mirnom gradu Sinzigu u okrugu Ahrweiler u tijeku je velika policijska operacija. Riječ je o pokušaju pljačke banke koja se pretvorila u talačku krizu. Njemačka policija priopćila je kako je sve počelo u 9 sati. Na mjestu događaja su specijalci, a helikopteri kruže nad područjem.

Jutros se oklopni kamion zaustavio ispred banke. Jedan od zaštitara krenuo je prema banci, prema Bildu, a nepoznati muškarac presreo ga je i prijetio mu. Otmičar i zaposlenik su navodno u trezoru banke.

"Trenutačno se vjeruje da se unutar banke nalazi nekoliko počinitelja i talaca. Jedan talac je vozač kombija za prijevoz novca. Situacija na licu mjesta trenutno je stabilna. Trenutno nema opasnosti za građane izvan ograđenog područja. Stanovnici unutar ograđenog područja trebali bi ostati u zatvorenom prostoru", rekao je policijski glasnogovornik. Nema puno stanovnika, a riječ je o prometnoj ulici.

Veliki kontingent policije stacioniran je ispred Volksbanka. Oklopni kamion još uvijek je parkiran ispred ulaza u banku. Cijeli centar grada je ograđen, a pozvane su i specijalne snage. Na društvenim mrežama stanovnici savjetuju jedni drugima da izbjegavaju centar grada. Policija moli ljude da ne šire lažne informacije putem društvenih mreža.

Glasnogovornik je odbio dati informacije o broju ljudi unutar banke, niti o daljnjem postupku policije. To je bilo iz taktičkih razloga, objasnio je. Bili su vrlo oprezni s informacijama, dijelom "jer bi ih netko mogao čuti". Policija pretpostavlja da i otmičari prate vijesti. Zamolili su za razumijevanje u ovom slučaju.

"Moramo pričekati i vidjeti kako će se situacija razvijati u sljedećih nekoliko minuta i sati", rekao je. Policija će potom podnijeti detaljno izvješće.

Sinzig se nalazi u donjoj dolini Ahr u Porajnju-Falačkoj, oko deset kilometara od granice sa Sjevernom Rajnom-Vestfalijom. Najbliži veći gradovi su Bonn (oko 20 kilometara) i Koblenz (oko 30 kilometara).