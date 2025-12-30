FREEMAIL
Kaos ispred banke nakon 'pljačke stoljeća': Korisnici trezora poludjeli zbog ukradenog novca

Kaos ispred banke nakon 'pljačke stoljeća': Korisnici trezora poludjeli zbog ukradenog novca
Foto: Profimedia

Provalnici su, najvjerojatnije u noći na nedjelju, s pomoću specijalnih bušilica iz obližnjeg parkirališta provalili u trezor banke

30.12.2025.
16:04
Hina
Profimedia
Provalnici koji su tijekom vikenda provalili u trezor podružnice Štedionice (Sparkasse) u Gelsenkirchenu ukrali su novca i dragocjenosti u vrijednosti od 30 milijuna eura, što pljačku te vrste čini najvećom u novijoj njemačkoj povijesti, priopćila je policija u utorak.

„Provalnici su obili preko 3200 sefova klijenata u trezoru lokalne Štedionice iz koje su odnijeli novca, nakita i zlatnih poluga u vrijednosti od oko 30 milijuna eura“, priopćila je policija u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna – Vestfalija.

Provalnici su, najvjerojatnije u noći na nedjelju, s pomoću specijalnih bušilica iz obližnjeg parkirališta provalili u trezor banke.

Ispred banke izbili neredi

Svjedoci govore o trojici maskiranih muškaraca koji su pobjegli u Audiju R6, s tablicama koje su prethodno ukradene u Hannoveru.

Kada je objavljena vijest o pljački Štedionice, ispred podružnice banke se okupilo dvjestotinjak korisnika sefova koji su od banke zahtijevali informacije o opljačkanom.

Pritom je došlo do nereda i pokušaja nasilnog prodora u prostorije banke zbog čega je morala intervenirati policija.

Policija slijedi 'konkretan trag'

Njemački mediji prenose izjave pojedinih klijenata banke koji se žale da su u pljački izgubili svu imovinu.

Policija u međuvremenu tvrdi da slijedi "konkretni trag“ koji bi mogao dovesti do počinitelja.

Na zapadu Njemačke u blizini granice s Belgijom i Nizozemskom učestale su pljačke pri čemu počinitelji često dolaze s druge strane granice.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc o pljačkama stoljeća: 'Isti obrazac u Parizu i kod Rinčićke. Čokoladica, dragulji, zviz pa u džep'

PljačkaPljacka BankeNjemačka
