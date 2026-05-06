Otišla na jednostavan zahvat pa dvaput umrla s 28 godina: 'Dobila sam drugu priliku'

Hinda Abrahams otišla je u bolnicu očekujući da će liječnici obaviti jednostavan laparoskopski zahvat zbog sumnje na izvanmaterničnu trudnoću. Umjesto toga, 28-godišnja učiteljica probudila se na odjelu intenzivne njege, gdje je saznala da joj je srce tijekom operacije stalo dva puta. Zbog teške alergijske reakcije na opću anesteziju, bila je klinički mrtva 20 sekundi.

"Kad sam se probudila, odmah sam prepoznala sobu za intenzivnu njegu, pa mi je prva pomisao bila da mi je pao krvni tlak ili nešto slično", ispričala je Hinda. "Tada sam vidjela sat iznad glave medicinske sestre koji je pokazivao 16 sati, što je značilo da je prošlo pet sati otkako su započeli operaciju, a ja sam se tek budila. Znala sam da to nije dobar znak."

Sumnja koja je vodila do borbe za život

Zastrašujuće iskustvo za ovu majku dvoje djece započelo je 30. siječnja, kada je počela osjećati bolove u trbuhu i primijetila točkasto krvarenje. Redovito je uzimala kontracepcijske pilule, nije propustila nijednu dozu, a čak je imala i normalnu mjesečnicu samo dva tjedna ranije.

Nakon četiri dana boli i laganog krvarenja, suprug Theodore (35) nagovorio ju je da ode u bolnicu. "Pokušavala sam razmišljati što bi mogli tražiti u bolnici i prva pomisao koja mi je pala na pamet bila je izvanmaternična trudnoća jer sam čitala priče o sličnoj, jednostranoj boli i krvarenju", rekla je. Iako nije propustila nijednu kontracepcijsku pilulu i još je dojila svoje dijete, bila je šokirana kada je test na trudnoću bio pozitivan.

"Paničarila sam, ali moj suprug, koji je moj heroj, bio je vrlo smiren i odmah je preuzeo stvar u svoje ruke. Sredio je da netko ostane s djecom kako bi me mogao odvesti u bolnicu", prisjetila se. "Kad sam vidjela pozitivan test, odmah sam znala da mora biti izvanmaternična trudnoća. Nije bilo trenutka 'wow, trudna sam' jer sam četiri dana trpjela toliku bol."

Izvanmaternična trudnoća događa se kada se oplođeno jajašce implantira izvan maternice, obično u jednom od jajovoda. U bolnici su liječnici potvrdili da se radi o spontanom pobačaju i uočili masu u blizini njezina lijevog jajnika.

Neočekivani zastoj srca na operacijskom stolu

Zakazali su operaciju kako bi istražili i uklonili sumnjivu izvanmaterničnu trudnoću. Očekivalo se da će zahvat trajati oko 45 minuta. No, manje od 20 minuta nakon što je Hinda odvedena na operaciju, liječnici su pozvali njezina supruga u čekaonicu. Ginekolog mu je rekao da je srce njegove supruge stalo dva puta tijekom operacije zbog anafilaktičke alergijske reakcije na opću anesteziju, piše Daily Star.

"Mislila sam da je to kao u filmovima gdje kardiopulmonalna reanimacija (KPR) uvijek uspije, osoba ustane i vrati se u normalu. Nisam znala da KPR ima, u najboljem slučaju, stopu preživljavanja od 40 posto kada se izvodi u najboljim medicinskim uvjetima. Na ulici je KPR uspješan u samo 10 posto slučajeva", objasnila je Hinda.

"Čak i od onih koji prežive KPR dovoljno dugo da im srce ponovno zakuca, mnogi ne prežive sljedeća dva do tri dana zbog komplikacija. Od onih koji prežive upalu pluća, mnogi imaju trajni invaliditet ili oštećenje mozga zbog nedostatka kisika. Činjenica da sam ne samo preživjela, već i da nemam nikakvih ozbiljnih ozljeda koje bi mi promijenile život, pravo je čudo i zahvaljujem Bogu na tome."

Buđenje u noćnoj mori i spori oporavak

Kad je njezin suprug stigao na intenzivnu njegu, još je bila bez svijesti, okružena osobljem koje je radilo na njezinoj stabilizaciji. Hinda se probudila satima kasnije, intubirana i nesposobna samostalno disati. Bila je priključena na više infuzija, imala je kateter, a u vrat joj je bio ušiven središnji venski kateter za hitne lijekove. Prsna kost boljela ju je od pritisaka tijekom oživljavanja.

Sljedeća tri dana provela je na intenzivnoj njezi. Zbog intubacije je razvila upalu pluća, a liječnici su primijetili znakove zatajenja srca uzrokovanog traumom od srčanog zastoja. Liječnici ne vjeruju da je prije incidenta imala bilo kakvo postojeće srčano oboljenje. Unatoč svemu, polako se počela oporavljati.

Sada se oporavlja kod kuće i kaže da joj je još uvijek teško povjerovati što se dogodilo. Više od tjedan dana nakon KPR-a, prsna kost je i dalje boli, iako je imala sreće što joj rebra nisu slomljena. "Ne mogu vjerovati da se sve to dogodilo. Tko treba oživljavanje s 28 godina? Znam da sam imala nevjerojatnu sreću. Ne samo da sam dobila drugu priliku za život, već je i činjenica da nemam trajnih ozljeda ili da nisam završila u komi pravo čudo", rekla je.

Na kraju je podijelila i važnu poruku: "Također želim podići svijest o važnosti neodbijanja testova na trudnoću u bolnicama. Netko poput mene, tko je bio na kontracepciji i imao mjesečnicu dva tjedna ranije, razumljivo bi pomislio da je glupo raditi test na trudnoću. Da mi je jajovod s izvanmaterničnom trudnoćom puknuo, saznanje da se radi o trudnoći spasilo bi mi život."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Portugalka Irene se zbog ljubavi doselila u Zagreb: 'Sretna sam što mogu Hrvatsku nazvati svojim domom'