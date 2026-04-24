Hrvate sada zanima samo jedno: U koje automobile mogu točiti novo i jeftinije gorivo?

Europska komisija razmatra uvođenje nove vrste benzina, E20, koji bi mogao donijeti niže cijene na benzinske postaje i smanjiti emisije štetnih plinova. Ova mješavina s 20 posto bioetanola predstavlja korak naprijed u dekarbonizaciji prometa, no istovremeno otvara ključno pitanje za vozače: je li moj automobil kompatibilan s novim gorivom?

S obzirom na to da je prosječna starost voznog parka u Hrvatskoj oko 13 i pol godina, mnogi bi se mogli suočiti s problemima.

Prije nego što E20 postane stvarnost diljem Europe, potrebno je izmijeniti Direktivu o kvaliteti goriva, koja trenutno ograničava udio etanola na deset posto (E10). Ipak, iskustva iz pilot-projekata i tržišta gdje je E20 već uveden daju jasnu sliku o tome tko može bezbrižno točiti novo gorivo, a tko bi trebao biti na oprezu.

Što je zapravo E20 i zašto se uvodi?

E20 gorivo je mješavina koja se sastoji od 80 posto benzina i 20 posto bioetanola. Bioetanol je alkohol koji se proizvodi iz obnovljivih izvora poput kukuruza, šećerne repe ili pšenice. Njegovim dodavanjem benzinu postiže se nekoliko ciljeva: smanjuje se ovisnost o uvozu fosilnih goriva, potiče domaća poljoprivredna proizvodnja i, što je najvažnije, smanjuje se ugljični otisak. Procjenjuje se da E20 smanjuje emisije CO2 za otprilike 15 posto u usporedbi s klasičnim benzinom.

Iako se očekuje da će biti jeftiniji, E20 ima i jednu manu. Etanol sadrži otprilike 34 posto manje energije po litri od čistog benzina, što u teoriji znači blagi pad učinkovitosti. Za E20 mješavinu, to se prevodi u potencijalno povećanje potrošnje goriva koje se, ovisno o vozilu i stilu vožnje, kreće između tri i sedam posto. Moderni motori, međutim, mogu djelomično nadoknaditi ovaj gubitak zahvaljujući višem oktanskom broju E20 goriva, koji omogućuje učinkovitije izgaranje.

Tko može, a tko ne može koristiti E20?

Kompatibilnost vozila gotovo u potpunosti ovisi o godini proizvodnje i tehnologiji motora. Proizvođači su posljednjih godina prilagodili motore i sustave za gorivo kako bi mogli podnijeti veći udio etanola, no starija vozila nisu dizajnirana za takve mješavine.

Kao opće pravilo, većina benzinskih automobila proizvedenih nakon 2016. godine trebala bi biti kompatibilna s E20 gorivom. Vodeći proizvođači poput BMW-a i Mercedesa potvrdili su da gotovo svi njihovi moderni motori mogu bez problema koristiti E20. Slično vrijedi i za Volkswagen grupu, koja uključuje Volkswagen, Audi, Škodu i Seat, gdje je velika većina modela proizvedenih od 2016. naovamo odobrena za korištenje.

Vozila koja su tvornički deklarirana kao E20 kompatibilna imaju motore kalibrirane za rad s višim udjelom etanola. Još važnije, ključne komponente sustava poput cijevi za gorivo, gumenih brtvi, brizgaljki i pumpe goriva izrađene su od materijala otpornih na blago korozivna svojstva etanola.

Pozitivna iskustva dolaze i iz Njemačke, gdje je u Mannheimu 2023. godine otvorenaprvapilot E20 benzinska postaja. U projektu je sudjelovalo više od 80 vozila različitih proizvođača, a nakon više desetaka tisuća natočenih litara nisu zabilježeni nikakvi tehnički problemi. Vozači su, štoviše, izvijestili o subjektivnim dojmovima poput "mirnijeg rada motora" i "više snage", dok je tek jedan sudionik primijetio minimalno višu potrošnju.

Stariji automobili i posebni slučajevi u zoni rizika

Glavna briga usmjerena je na starija vozila, proizvedena prije 2010. godine. Njihovi sustavi za gorivo nisu bili predviđeni za mješavine s više od pet ili deset posto etanola. Etanol je higroskopan, što znači da upija vlagu iz zraka, a ta vlaga može uzrokovati koroziju metalnih dijelova poput spremnika goriva ili pumpe. Osim toga, etanol može biti agresivan prema određenim vrstama gume i plastike koje su se nekada koristile za izradu brtvi i crijeva, što s vremenom može dovesti do njihovog propadanja i curenja goriva.

Još jedan problem je što etanol djeluje kao otapalo i može otopiti stare naslage i talog u spremniku goriva starijeg automobila. Te nečistoće zatim mogu začepiti filter goriva i brizgaljke, što rezultira grubim radom motora, gubitkom snage i skupim popravcima. Korištenje E20 goriva u nekompatibilnom vozilu može dovesti do pada iskoristivosti goriva i do 20 posto, ali i poništiti jamstvo proizvođača.

Čak i kod novijih automobila postoje iznimke. Primjerice, Volkswagen ne preporučuje korištenje E20 goriva za neke svoje 2,0-litrene turbo motore snage veće od 300 konjskih snaga, koji se ugrađuju u modele poput Golfa R. Također, neki hibridi također ne preporučuju korištenje E20 goriva.

Zlatno pravilo glasi: Ako vaš automobil nije odobren za korištenje E10 benzina, sasvim sigurno nije kompatibilan ni s E20.

Kako provjeriti je li vaš automobil spreman?

Prije nego što E20 stigne na domaće benzinske postaje, svaki vozač bi trebao provjeriti kompatibilnost svog vozila. To se može učiniti na nekoliko jednostavnih načina.

Priručnik za vlasnika vozila: Upute za uporabu automobila trebale bi sadržavati precizne informacije o odobrenim vrstama goriva.

Oznaka na poklopcu spremnika goriva: Većina novijih vozila ima naljepnicu s unutarnje strane poklopca na kojoj su navedene podržane mješavine, primjerice "E5/E10".

Kontaktirajte ovlašteni servis: Najsigurniji način za dobivanje točne informacije je izravan upit proizvođaču ili ovlaštenom servisu za vašu marku vozila.

Uvođenje E20 goriva nosi sa sobom ekološke i financijske prednosti, no zahtijeva oprez i informiranost vozača. Dok vlasnici novijih automobila mogu mirno čekati dolazak jeftinijeg goriva, oni sa starijim vozilima morat će se držati preporuka proizvođača i koristiti gorivo za koje su njihovi limeni ljubimci i napravljeni.

