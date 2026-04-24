Energetska kriza promijenila navike: Pogledajte što se sada masovno kupuje

Europa traži odgovor na energetsku krizu zbog rata na Bliskom istoku. U planu su vaučeri za kućanstva, smanjenje trošarina, ali i jeftinije gorivo. O mjerama europski čelnici raspravljaju na Cipru, a što planira Hrvatska?

Masovne najave otkazivanja letova i prizemljivanja aviona, prosječni rast cijena goriva od 13% u ožujku u Europi pa u njezinu kontinentalnom dijelu 224 tisuće novoregistriranih električnih automobila prošlog mjeseca. Naglo je porasla i potražnja za solarima, a sve ovo zbog istog razloga.

"Možemo vidjeti da su, otkako je započeo rat u Iranu, upiti doista naglo porasli. Govorimo o povećanju od tri do četiri puta. I broj narudžbi porastao je u istom omjeru, pa smo i tu zabilježili trostruko do četverostruko povećanje", kaže Janik Nolden, osnivač tvrtke za solarne panele u Njemačkoj.

Pomoć za kućanstva i industrije

Europska komisija zato predlaže pomoć za kućanstva i industrije - vaučeri, novčana pomoć, porezne olakšice, smanjenje trošarina. Bave se i punjenjem skladišta plina i fleksibilnoj razmjeni kerozina za avioindustriju, kao i mjerama za ubrzavanje prelaska na čistu energiju. Što će od toga prihvatiti, čelnici Unijie razgovarat će na samitu u Cipru.

"Imamo mnogo zajedničkih tema koje želimo obraditi, a naravno i sva geopolitička pitanja o kojima ćemo zajedno raspravljati i želim vam zahvaliti što ste okupili cijelu Europu", rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Iz Cipra dobre vijesti i za Ukrajinu - Unija je i službeno odobrila zajam od 90 milijardi eura, kao i novi, 20. paket sankcija Rusiji.

"Zajedno ćemo riješiti mnogo pitanja o spašavanju života. I nastavit ćemo raditi kako bismo natjerali Rusiju na pravu diplomaciju", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Mislim da je moguće da već u ovom kvartalu imamo prvu tranšu od 44 milijarde koje su vezane za 2026. godinu. Dogovorili smo da jedna trećina zajma ide u proračunska sredstva, a dvije trećine ide za obranu", rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije.

'Naftovod Družba nije bio oštećen'

Na samitu u Cipru nema Viktora Orbana koji je zajam Ukrajini blokirao i koji od sljedećeg mjeseca više neće biti mađarski premijer. Sve se ovo događa dok je naftovod Družba ponovno krenuo s radom.

"Mislim da otvaranje Družbe jutros u 2 sata potvrđuje da naftovod nije bio oštećen. Znate li o čemu govorim? Nije bio oštećen, a naftovod Družba i nafta su korišteni kao sredstva u geopolitičkoj borbi", rekao je slovački premijer Robert Fico.

Dok Družba radi, Hormuz stoji. Energetska kriza je jedno od glavnih tema Europe, pa će se o hitnim mjerama sutra oglasiti i hrvatski ministar gospodarstva. A bivši ministar financija podsjeća kako je proračunska sredstva ograničena.

I da se u tom kontekstu mjere moraju targetirati, usmjeravati prema onima kojima je doista potrebno pružiti pomoć. I jednostavno osvijestiti činjenicu i da fiskalna politika ima svoja ograničenja", rekao je Marko Primorac, potpredsjednik Europske investicijske banke.

A prema njemačkom Bildu, Komisija razmatra i uvođenje jeftinijeg benzina - tzv. E20 - koji sadrži 20% bioetanola. Međutim prije uvođenja na tržište mora se prilagoditi Direktiva o kvaliteti goriva, a i ne preporuča se za starije automobile.