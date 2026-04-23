Tenzije u Pentagonu: Ministar rata otpustio šefa američke mornarice

Danas je 55. dan rata na Bliskom istoku. Iranski predsjednik i njegov vodeći pregovarač pozvali su na prekid američke blokade iranskih brodova i luka. Naveli su razloge zašto se još ne može postići dogovor o okončanju rata i rekli da je "nemoguće" ponovno otvoriti Hormuški tjesnac dok je na snazi ​​američka blokada. Bijela kuća izjavila je da "uspješna" blokada "guši" iransko gospodarstvo, unatoč primirju.

Unatoč tome što je veliki dio američke mornarice bio na Bliskom istoku kao dio rata, čovjek na vrhu je otišao. Ministar mornarice John Phelan napustio je svoju dužnost, objavio je Pentagon - što označava još jedan odlazak visokog profila iz američkog sigurnosnog aparata od početka rata. Karoline Leavitt, tajnica za tisak Donalda Trumpa, kaže da Iranu nije postavio čvrsti rok za postizanje dogovora, nakon što su SAD produžile primirje s Iranom. Leavitt je također rekao da SAD nisu smatrale iranski napad i zapljenu dva međunarodna broda u Hormuškom tjesnacu, koji nisu povezani s Amerikom ili Izraelom, kršenjem primirja.

Jedan novinar je ranjen, a drugi je ostao zarobljen pod ruševinama nakon izraelskih napada u južnom Libanonu, prema ministarstvu zdravstva te zemlje. Izrael poriče da ih je ciljao i da su poduzeti akcije spašavanja kako bi im se pomoglo, unatoč optužbama iz Libanona i novina koje zapošljavaju novinare. Odbor za zaštitu novinara kaže da je najmanje sedam medijskih djelatnika ubijeno u vezi s njihovim radom u Libanonu od 28. veljače.

Ključni događaji:

Iran navodi prepreke američkom dogovoru

Zapovjednik američke mornarice odlazi

Iranski napadi na brodove ne krše primirje

Libanon optužuje Izrael za ciljanje novinara

5.32 - Ranije smo vam donijeli vijest da je ministar američke mornarice John Phelan napustio Trumpovu administraciju.

Naša američka partnerska mreža NBC - pozivajući se na više dužnosnika - sada izvještava da je Phelana otpustio ministar obrane Pete Hegseth usred rastućih napetosti između njih dvojice i zamjenika ministra obrane Stephena Feinberga.

Izvješće tvrdi da je među njima bilo "niz problema", ali da je Phelanov pristup brodogradnji bio glavni razlog njegove smjene.

Pronađeno tijelo novinarke zarobljene pod ruševinama u Libanonu

00.18 - U izraelskim napadima na južni Libanon u srijedu ubijena je libanonska novinarka Amal Halil i ranjena je fotografkinja, objavile su novine Al-Ahbar za koje je novinarka radila.

Smrću 43-godišnje Halil broj ubijenih u srijedu porastao je na pet. To je bio najsmrtonosniji dan otkako je 16. travnja proglašeno 10-dnevno primirje između Izraela i Hezbolaha.

Libanonski ministar informiranja Paul Morcos izrazio je na X-u "duboku tugu" zbog smrti novinarke Halil "koju je izraelska vojska napala dok je obavljala svoju profesionalnu dužnost".

Novinarka Amal Halil i slobodna fotografkinja Zeinab Faradž izvještavale su o događajima u blizini mjesta al-Tajri kada je izraelski projektil pogodio vozilo ispred njih. Pobjegle su u obližnju kuću, koja je potom također bila meta izraelskog napada, naveli su libanonsko ministarstvo zdravstva, visoki libanonski vojni dužnosnik i udruge novinara.

Libanonski spasioci uspjeli su izvući Faradž, koja je zadobila ozljedu glave, prema riječima Elsi Moufarej, voditeljice Sindikata novinara u Libanonu.

Kada su se vratili kako bi pomogli Halil, izraelska vojska bacila je šok-bombu, blokirajući im pristup oštećenoj zgradi, rekli su Moufarej i visoki vojni dužnosnik.

Spasioci su se uspjeli vratiti na mjesto događaja oko četiri sata nakon prvog napada. Nakon još tri sata pretraživanja ruševina, uspjeli su izvući njezino beživotno tijelo, rekao je visoki vojni dužnosnik.

Izraelska vojska navela je u ranijem priopćenju da je primila izvješća da su dvije novinarke ranjene uslijed njezinih napada, ali je zanijekala da sprječava spasilačke timove da dođu do tog područja.