Objavljena snimka zaplijene teretnog broda: Ovako je izgledala iranska akcija

Iranski mediji izvijestili su u srijedu da je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) ciljao tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu. Meta je bio brod pod nazivom Euphoria i sada je nasukan uz obalu Irana. Iranski mediji dodali su da su MSC Francesca i Epaminondas "zaplijenjeni" i usmjereni prema iranskoj obali.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) naknadno je objavila snimke zapljene teretnog broda MSC Epaminondas. Na snimci se vide iranske snage kako prilaze trgovačkom brodu i preuzimaju kontrolu. Vojnici nose maske na glavi.

The IRGC Navy released footage claiming to show the seizure of the container ship MSC EPAMINONDAS as it passed through the Strait of Hormuz today. pic.twitter.com/XvyyOT3QHr — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 22, 2026

Vijest da su dva broda napadnuta u Hormuškom tjesnacu slijedi nakon što su SAD tijekom vikenda zaplijenile iranski kontejnerski brod, a prekjučer se ukrcale na tanker s naftom u Indijskom oceanu. Jedan od napadnutih brodoba bio je meta Korpusa islamske revolucionarne garde i pretrpio je "tešku štetu".

Na jednom brodu i Crnogorci

Ovo slijedi nakon što je SAD u nedjelju ukrcao i zaplijeniio Tousku, teretni brod pod iranskom zastavom. Brod je dio grupe Islamske Republike Iran Shipping Lines i sankcioniran je.

Ukrcan je u blizini obale iranske luke Chabahar. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da posada više puta nije poštovala upozorenja i da je prekršila američku blokadu. Nakon zapljene, Iran se zakleo na odmazdu. Iz Bijele kuće poručeno je da američki predsjednik Donald Trump ove poteze ne smatra kršenjem primirja, unatoč nastavku američke blokade brodova koji plove prema iranskim lukama.

Na zaplijenjenom brodu MSC Francesca nalaze se i četiri crnogorska pomorca, potvrdio je ministar pomorstva Filip Radulović.

Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i bezbjedni. 🇲🇪

1/2 — Filip Radulovic (@FilipRadulovic_) April 22, 2026

"Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Francesca“, na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca. Sa broda nam je potvrđeno da su naši pomorci i ostala posada u dobrom zdravlju i sigurni", napisao je u objavi.

