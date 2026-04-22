Talibani s moralnim dilemama, liječnici u Gazi, rat koji uništava prirodu: Donosimo najzanimljivije

Taliban (23) koja sanja o tome da se raznese bombom, ali istovremeno živi normalan život supruga, brata i farmera. Privatni zaštitari koji čuvaju bogataše u Johannesburgu. Nagli prekid bezbrižnog djetinjstva za iranske djevojčice, sve zabavno odjednom postaje grešno. Sve su ovo teme dokumentaraca koje do kraja tjedna možete gledati na ZagrebDoxu.

"Nikada nisam vidio ništa poput ovoga u svom životu. Gdje god da pogledate, vidite samo uništenje", priča liječnik na početku filma "Misija", koji se bavim surovom stvarnošću bolnica u Gazi, gdje se spašavaju životi dok se zgrade ruše, a neprestano padaju bombe.

"Imajte na umu da spore sadrže puno ulja. Dakle, ako se zapale, događa se ovo", govori profesor djeci izvodeći pokus s vatrom u Prirodoslovnom muzeju u Kijevu. Školarci u filmu "Poduka iz paleontologije" tako bježe u znanost od ratne stvarnosti.

Ili, što je rat u Ukrajini napravio okolišu, prirodi, biljkama, životinjama prikazuje meditativan film "Divia". Dokumentarci na ZagrebDox opet na nove, originalne načine približavaju globalne teme današnjice. "Mi tražimo načine da jednu medijsku ravnodušnost koja je danas prisutna kada je Ukrajina u pitanju ponovno probudimo", tumači za Direkt Nenad Puhovski, osnivač i umjetnički direktor ZagrebDoxa.

Ravnodušnosti nema u "Yanuni", priči o domorodačkoj poglavici koja je iz sela u amazonskoj prašumi krenula u političku borbu za klimatsku pravdu, preživjela šest pokušaja atentata i postala ministrica. Ili u "Kabulu, između molitvi", uvidu u svijet talibanskog vojnika koji se želi raznijeti bombom, dok se bavi poljoprivredom i brine za mlađeg brata.

Anonimni talibani s jedne, razotkrivanje najbogatijeg čovjeka na svijetu s druge strane, tu je i film "Razotkrivanje Elona Muska - eksperiment Tesla", koji skida koprenu s Muskova carstva.

Puno je buke u medijima, kaže za Direkt Christian Frei, švicarski dokumentarist, ovogodišnji dobitnik Počasnog Velikog pečata ZagrebDoxa, čiji posljednji film prati troje znanstvenika koji su godinama istraživali viruse šišmiša, da bi tijekom pandemije došli na udar politike, dezinformacija i teorija zavjera. Svi smo, kaže Frei, i dalje žrtve te buke: "Zovem to i hiperventiliranjem, znate na što mislim. Ovako... Ne dišete, imate samo dijelove stvarnosti, nekad su to poluistine, nekad nema ni trunke istine. Navikavamo se na tu bitku između takvih narativa. Odbijam u tome sudjelovati i mislim da su dokumentarci najbolji odgovor".

Protiv podjela govori i dokumentarac "Sjeti se moje pjesme", o gostionici "Jablan" u jednom slavonskom selu, u kojem su se do rata okupljali i skupa uz muziku zabavljali ljudi svih nacija i generacija. Gostionice danas više nema, ali kako kaže redateljica Tanja Brzaković, atmosfera nije nestala. "Mi smo jedna regija, ovdje se ljudi razumiju i dijele slična iskustva, tako da se nadamo da možda i ovaj film može biti dio tog ponovnog spajanja. Jer, eto, i muzika nas spaja", ističe Brzaković.

Tu je onda i "Bili smo statisti", priča o bračnom paru koji su iz izbjegličkog kampa nakon Vijetnamskog rata pozvani da budu statisti na snimanju kultnog filma "Apokalipsa danas". Ili "Koriolisov efekt", o Zelenortskim Otocima na udaru sve razornijih oluja zbog klimatskih promjena.

Kako je lani na ZagrebDoxima pobijedio "Gospodin Nitko protiv Putina", film koji je kasnije dobio i Oscara, pitali smo se koji od ovogodišnjih ima šanse za isti put. Osnivač festivala odgovorio je anegdotom. "Pitali su jednog poznatog holivudskog producenta kako se radi blockbuster. Na to je čovjek rekao, 'kad bih ja to znao, radio bih samo blockbustere'", kaže Nenad Puhovski.

Lako za blockbustere, ako tražite snažnu antiratnu, ili globalno aktualnu ili intimnu regionalnu priču, ZagrebDox je vaša adresa, sve do nedjelje.