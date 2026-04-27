Aktivisti pred Ministarstvom: 'Pozivamo ministra Šušnjara da prestane prodavati maglu'

PERFORMANS ZELENE AKCIJE /

40 godina od katastrofe u Černobilu, Zelena akcija organizirala je performans pred Ministarstvom gospodarstva. Ne žele nuklearne elektrane u Hrvatskoj, a ministar Ante Šušnjar ima druge planove. Aktivistica s kartonskom maskom ministra gospodarstva i transparent koji mu jasno poručuje da nuklearkama nije mjesto u Hrvatskoj.

"Pozivamo našeg ministra Šušnjara da nam prestane prodavati maglu. Postoje mnoga rješenja, postoje nacionalo dostupna rješenja poput sunca i vjetra", poručio je Luka Tomac iz Zelene akcije.

Zelena akcija performansom je poručila da su protiv izgradnje samostalnih nuklearnih elektrana, drugog reaktora u Krškom i malih modularnih reaktora. Izgradnja nuklearke, kažu, košta 20 milijardi eura. K tome su, tvrde, i opasne.