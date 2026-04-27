Atentator nosio sačmaricu i noževe, a pogledajte što je napravio samo 10 minuta prije kaosa

Pred sudom u Washingtonu u ponedjeljak bi se trebao pojaviti Cole Thomas Allen (31) koji je pokušao pucati na američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove najbliže suradnike.

Trump poručuje kako za vrijeme incidenta nije bio zabrinut te da vjeruje Tajnoj službi, no i da će Bijela kuća preispitati sigurnosnu proceduru.

Imao sačmaricu, noževe, pištolj

Samo deset minuta prije akcije napadač je poslao opširan mail svojoj obitelji, gdje je sebe nazvao prijateljskim ubojicom saveznih dužnosnika. "Pročitao sam manifest, radikalizirao se. Bio je kršćanin, vjernik, a onda je postao antikršćanin i prošao je kroz velike promjene", naveo je Trump.

Sobu u hotel je rezervirao još početkom mjeseca, a do Washingtona je došao vlakom. Sa sobom je imao legalni pištolj, sačmaricu i nekoliko noževa. Među metama izostavio je jedino šefa FBI-a Kasha Patela. U manifestu čak ironično kaže da ne može vjerovati s kojom je lakoćom unio toliko oružja.

