Objavljene upute za inkluzivni dodatak: Provjerite tko po novom ima pravo i detalje

Ministarstvo rada u ponedjeljak je objavilo upute za nasljednike osoba koje su podnijele zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije donošenja odluke, objašnjavajući im mogu li tražiti nastavak ili obnovu postupka, kome da se obrate i koju dokumentaciju trebaju priložiti.

"Ministarstvo na ovaj način želi osigurati da se svaki postupak koji je osoba za života pokrenula razmotri do kraja, u skladu sa zakonom i na temelju dostupne dokumentacije, a s ciljem da sustav socijalne skrbi bude usmjeren na dostojanstvo korisnika i podršku obiteljima", poručili su iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Uvažavajući osjetljivost životnih okolnosti u kojima se nalaze obitelji i nasljednici preminulih osoba, naveli su, upute se donose kako bi im se na jasan, jednostavan i dostupan način pojasnilo mogu li zatražiti nastavak ili obnovu postupka, kome se trebaju obratiti te koja je dokumentacija potrebna.

Tko ima pravo?

Tako pravo na nastavak ili obnovu postupka mogu zatražiti nasljednici osoba koje su Hrvatskom zavodu za socijalni rad (HZSR) podnijele zahtjev, ali su preminule prije donošenja rješenja, kao i u slučajevima kada postupak nije pravomoćno okončan ili je pokrenut upravni spor.

Zakonom su propisani i rokovi za podnošenje zahtjeva, a Ministarstvo je pojasnilo "interpretaciju" subjektivnog i objektivnog roka kako bi se omogućila realizacija u stvarnim okolnostima podnositelja.

Subjektivni rok iznosi 30 dana od dana saznanja za mogućnost nastavka ili obnove postupka, dok objektivni rok iznosi najdulje tri godine od pravomoćnosti rješenja kojim je postupak dovršen.

Detalji upute

Nasljednici se, uz pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, trebaju obratiti nadležnom područnom uredu HZSR-a prema mjestu prebivališta osobe za koju se postupak vodio, a postupak će se dovršavati na temelju raspoložive dokumentacije.

Detaljnije upute dostupne su na webu Ministarstva, a dodatne informacije građani mogu dobiti u područnim uredima HZSR-a ili putem besplatnog info telefona 0800 200 090, radnim danom od 8 do 15 sati.

U organiziranom pozivnom centru iskusni socijalni radnici dostupni su za sva dodatna pitanja, napomenuli su u Ministarstvu.

