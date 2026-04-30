Krećete na put za produženi vikend? Vjetar stvara probleme, evo kad se očekuju najveće gužve

Dok se mnogi spremaju za produženi vikend ususret Prazniku rada, a mnogi zasigurno planiraju neko kraće putovanje, Hrvatski autoklub (HAK) u četvrtak je upozorio vozače na zabrane prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju zbog vjetra.

Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u priobalju očekuje se u petak u popodnevnim satima.

Vjetar stvara probleme na Pagu gdje na otok i s otoka prema kopnu mogu prometovati samo osobna vozila bez prikolica. U prekidu je trajektna linija, a most otvoren samo za osobna vozila.

Dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje zbog vjetra je otvorena samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina (DC50 i DC27).

Zbog jakog vjetra nastupa zabrana prometa za vozila I. skupine (motocikli, vozila s prikolicama, autobusi na kat) i vozila druge skupine (dostavna vozila, vozila s natkrivenim teretnim prostorom) na državnoj cesti DC8 između mjesta Novi Vinodolski i Senj, a zbog olujnog vjetra isto vrijedi i na državnoj cesti D8 između mjesta Bunica i Karlobag, na državnoj cesti DC99 između čvora Križišće i mjesta Križišće, kao i na državnoj cesti DC8 između mjesta Bakar i Novi Vinodolski.

U prekidu trajektne i katamaranske linije

U prekidu su i trajektna linija Prizna-Žigljen, kao i katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka.

Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, ističu iz HAK-a. Zbog nadolazećeg produženog vikenda, povećana gustoća prometa očekuje se i na svim većim prometnim pravcima, posebice u poslijepodnevnim satima. Na prilazima turističkim središtima, većim gradovima i otoku Krku moguća su i usporavanja.

Pojačan promet osobnih i teretnih vozila bit će na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom.

Zbog predmeta na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Popovača i čvora Križ na kolniku u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Osim toga, nesreće i radovi stvaraju zastoje na pojedinim autocestama. Na 64. kilometru autoceste A6, između čvorova Oštrovica i Kikovica u Rijeci vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara zbog nesreće.

Osim toga, prekinut je promet u oba smjera na državnoj cesti DC2 Koprivnica-Virovitica u Pitomači (Ulica Ljudevita Gaja) zbog nesreće.

Na kolniku autoceste A1 na čvoru Šibenik u smjeru Dubrovnika uočen je predmet pa se promet odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Traju radovi na održavanju na autocesti A1 u tunelu Brinje na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat, a radovi bi trebali trajati do 15 sati pa se vozače pozivan na oprez.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće porcija graha i štrukli! Maksimir sprema veliku feštu za Prvi maj: Evo tko nastupa