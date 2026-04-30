Tko je kriv za novo divljanje inflacije? Stručnjaci upozoravaju: 'Bit će i gore'

EKSPLOZIJA CIJENA /

Srdačne vam čestitke, opet smo u vrhu eurozone po inflaciji. Sve je 5.8 posto skuplje nego je bilo lani. Samo su u Bugarskoj cijene skočile više, a Bugari su euro uveli tek početkom godine.

Čemu onda dugujemo ovo srebro zlatnog sjaja, kako to ljudi ovdje vole reći? Vlada kaže da je kriv rat u Iranu, savjetnik predsjednika da je kriva Vlada, HNB da trgovci love u mutnom. Građani pak znaju da je apsolutno sve: od šišanja kod frizera preko pizze do apartmana na moru skuplje nego ikad. Tko je kriv, pogledajte u prilogu.