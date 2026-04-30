Maloljetnik zbog dojava o bombama izveden pred suca: Određen mu istražni zatvor

Povodom zaprimljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma, stoji u priopćenju DORH-a.

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. djelovao s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva napadima na veći broj osoba podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava, koje mogu izazvati smrt većeg broja ljudi.

Na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu slao je poruke u kojima je tvrdio da je u više obrazovnih ustanova postavljena veća količina eksplozivnih naprava. U tim porukama iznosio je i prijetnje njihovim aktiviranjem te izazivanjem smrti većeg broja djece.

Takve poruke dovele su do evakuacije većeg broja objekata na koje su se odnosile, kao i do protueksplozijskih pregleda koje su proveli policijski službenici. Istodobno su izazvale uznemirenje velikog broja učenika tih ustanova, njihovih zaposlenika te šire javnosti.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama.

