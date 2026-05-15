Šafarić nakon plasmana u top četiri: 'Ovo je dokaz da smo kvalitetno radili'

DRUGI PUT ZAREDOM /

Varaždin je na gostovanju u Osijeku slavio protiv Vukovara 2-0 i tako izborio plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu drugu godinu zaredom. Vukovarci su dvaput poveli, no oba su puta pogoci poništeni zbog igranja rukom, što su Varaždinci iskoristili i potvrdili svoj plasman među četiri najbolja.

Što je nakon utakmice imao za reći trener Varaždina Nikola Šafarić pogledajte u videu na vrhu teksta.

