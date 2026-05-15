SJEĆATE SE NJEGA? /

Otpisani Brazilac briljira nakon Osijeka: Slijedi transfer života?

Otpisani Brazilac briljira nakon Osijeka: Slijedi transfer života?
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

15.5.2026.
17:51
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
Prema pisanju portugalske A Bole, bivši igrač Osijeka Pedro Lima trebao bi ovog ljeta napustiti AVS i potpisati za tamošnjeg velikana Sporting.

Limu bi Sporting doveo kako bi popunio rupu u veznom redu koja će nastati odlaskom Hidemase Morite, navodi A Bola, koja piše kako se Sporting odlučio za Limu nakon utakmice portugalskog Kupa u kojoj je brazilski veznjak oduševio.

Inače, Lima je igrao i u Osijeku. U grad na Dravi stigao je 2024. na posudbu iz Palmeirasa, ali se u 34 utakmice nije uspio nametnuti. Pamti se njegov pogodak protiv Dinama u drugom kolu, nakon čega se Brazilac vratio u domovinu. Ubrzo nakon toga dolazi u AVS gdje je ove sezone odigrao 29 utakmica te pritom postigao šest pogodaka uz dvije asistencije.

A Bola ne navodi koliko bi Sporting bio spreman izdvojiti za veznjaka, no prema Transfermarktu Brazilac vrijedi 400 tisuća eura.

Nk OsijekSporting
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
