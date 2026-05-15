Otpisani Brazilac briljira nakon Osijeka: Slijedi transfer života?

Prema pisanju portugalske A Bole, bivši igrač Osijeka Pedro Lima trebao bi ovog ljeta napustiti AVS i potpisati za tamošnjeg velikana Sporting.

Limu bi Sporting doveo kako bi popunio rupu u veznom redu koja će nastati odlaskom Hidemase Morite, navodi A Bola, koja piše kako se Sporting odlučio za Limu nakon utakmice portugalskog Kupa u kojoj je brazilski veznjak oduševio.

Inače, Lima je igrao i u Osijeku. U grad na Dravi stigao je 2024. na posudbu iz Palmeirasa, ali se u 34 utakmice nije uspio nametnuti. Pamti se njegov pogodak protiv Dinama u drugom kolu, nakon čega se Brazilac vratio u domovinu. Ubrzo nakon toga dolazi u AVS gdje je ove sezone odigrao 29 utakmica te pritom postigao šest pogodaka uz dvije asistencije.

A Bola ne navodi koliko bi Sporting bio spreman izdvojiti za veznjaka, no prema Transfermarktu Brazilac vrijedi 400 tisuća eura.