Mourinho provocirao rivale nakon nevjerojatnog preokreta

Benfica je u ludoj utakmici 30. kola slavila u derbiju protiv Sportinga 2:1. Ovim rezultatom momčad Joséa Mourinha ostala je neporažena u prvenstvu, ali još važnije – zadržala je minimalne nade u naslov prvaka.

Sporting je imao priliku povesti već u 19. minuti, no Anatolij Trubin obranio je jedanaesterac Luisu Suárezu. Osam minuta kasnije sudac Pinheiro dosudio je najstrožu kaznu za Benficu, koju je momčad i iskoristila. Pogodio je Andreas Schjelderup.

Drama se nastavila i u drugom poluvremenu, kada je u 72. minuti japanski veznjak Hidemasa Morita izjednačio, a kulminacija svega stigla je u sudačkoj nadoknadi.

Najprije je Sporting zabio u drugoj minuti nadoknade preko Rafaela Nela, no pogodak je poništen, a Benfica je ubrzo nakon te odluke u brzoj akciji stigla do pobjede golom Rafe Silve. Taj trenutak ludila pogledajte ovdje.

Nakon utakmice trener Benfice José Mourinho provocirao je suparnike, pokazujući najprije na majicu na kojoj je bilo slovo M, a zatim i na glavu kao znak da je “nadmudrio suparnika”. Taj trenutak pogledajte ovdje.

Tom pobjedom Benfica je ostala na 72 boda, sedam manje od vodećeg Porta. Sporting ima 71 bod, ali i utakmicu manje od dva rivala.

Dodajemo i da je Franjo Ivanović započeo susret za Benficu.

