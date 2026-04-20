Hrvatski napadač zabio u utakmici koja bi mogla odlučiti prvaka

Hrvatski nogometni napadač Mateo Biondić, koji je prije četiri mjeseca igrao u četvrtoj njemačkoj ligi, u nedjelju je zabio gol u pobjedi belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisea 2-1 nad drugoplasiranim Club Bruggeom.

Biondić je od prve minute istrčao u derbiju na stadionu Joseph Marien u Bruxellesu. Gostujuća momčad, koju vodi hrvatski trener Ivan Leko, povela je u 15. minuti nakon kornera pogotkom kapetana i braniča Brandona Mechelea.

No, 22-godišnji hrvatski napadač je u 29. minuti primio loptu na lijevoj strani unutar šesnaesterca, s njom krenuo prema sredini pa ju preciznim udarcem poslao u suprotnu stranu 28-godišnjeg vratara Nordena Jackersa. To mu je bio ukupno drugi pogodak od kada je došao u siječnju iz Eintracht Triera.

U izjednačenoj utakmici dviju momčadi koje se natječu u doigravanju za naslov prvaka Belgije, usklik oduševljenja prolomio se među domaćim navijačima u 81. minuti. Vezni igrač Besfort Zeneli je nakon jednog protunapada pogodio iz sredine za 2-1.

Biondić je igru napustio u 94. minuti, a publika se digla na noge i pljeskom pozdravila njegov nastup. Ove sezone je u dresu s brojem 9 na leđima zamijenio Franju Ivanovića koji je ljetos otišao u Benficu.

Union Saint-Gilloise ima 42 boda, Club Brugge 38, Sint-Truidense 30, a Anderlecht 28.

