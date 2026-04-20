Snimka koja kruži internetom: Pogledajte obračun Orbana i navijača

Napadač Hellas Verone Gift Orban našao se u središtu incidenta nakon nedjeljnog susreta Serie A odigranog u Veroni. Njegova momčad poražena je od Milana minimalnim rezultatom 0:1, a odlučujući pogodak postigao je Adrien Rabiot.

Prema pisanju talijanskih medija, sukob je izbio nakon utakmice kada je jedan navijač pokušao dobiti fotografiju s Orbanom. Nigerijski nogometaš to je odbio, no navijač nije odustajao, situacija je eskalirala u trenutku kada je udario šakom u Orbanov automobil. To je izazvalo burnu reakciju napadača i ubrzo je došlo do fizičkog obračuna na ulici, koji su zabilježili prolaznici.

Cijeli slučaj sada istražuje policija

Orban je ove sezone stigao u Veronu na posudbu iz Hoffenheima, uz mogućnost trajnog transfera. U dosadašnjem dijelu prvenstva upisao je sedam pogodaka i tri asistencije u 28 nastupa. Pet kola prije kraja, Verona se nalazi u vrlo teškoj situaciji i sve je bliže ispadanju u niži rang.

