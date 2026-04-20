KAOS NA ULICI /

Snimka koja kruži internetom: Pogledajte obračun Orbana i navijača

Snimka koja kruži internetom: Pogledajte obračun Orbana i navijača
Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Orban je ove sezone stigao u Veronu na posudbu iz Hoffenheima

20.4.2026.
7:28
Sportski.net
Napadač Hellas Verone Gift Orban našao se u središtu incidenta nakon nedjeljnog susreta Serie A odigranog u Veroni. Njegova momčad poražena je od Milana minimalnim rezultatom 0:1, a odlučujući pogodak postigao je Adrien Rabiot.

Prema pisanju talijanskih medija, sukob je izbio nakon utakmice kada je jedan navijač pokušao dobiti fotografiju s Orbanom. Nigerijski nogometaš to je odbio, no navijač nije odustajao, situacija je eskalirala u trenutku kada je udario šakom u Orbanov automobil. To je izazvalo burnu reakciju napadača i ubrzo je došlo do fizičkog obračuna na ulici, koji su zabilježili prolaznici.

 

 

 

[Gazzetta] Gift Orban of Hellas Verona fights with a fan after the defeat against Milan.
Cijeli slučaj sada istražuje policija

Orban je ove sezone stigao u Veronu na posudbu iz Hoffenheima, uz mogućnost trajnog transfera. U dosadašnjem dijelu prvenstva upisao je sedam pogodaka i tri asistencije u 28 nastupa. Pet kola prije kraja, Verona se nalazi u vrlo teškoj situaciji i sve je bliže ispadanju u niži rang.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
