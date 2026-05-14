Vikend brzine: Evo gdje i kada gledati Superbike

Nadolazeći vikend donosi novu dozu adrenalina za sve ljubitelje motociklizma. Peta runda Svjetskog Superbike prvenstva (WorldSBK) vozi se na legendarnoj stazi Autodrom Most u Češkoj, a gledatelji u Hrvatskoj moći će pratiti sve ključne trenutke uživo na VOYO platformi.

Bulega brani vodstvo u ključnoj fazi sezone

Sezona 2026. ulazi u važnu fazu, a na stazu u Mostu Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) stiže kao vodeći vozač prvenstva. Nakon što je prošla četvrtina sezone, bodovi iz Češke bit će presudni za njegove konkurente koji ga pokušavaju sustići, ali i za njega u nastojanju da učvrsti svoju poziciju na vrhu. Autodrom Most poznat je po svojoj zahtjevnoj konfiguraciji koja uvijek jamči neizvjesne utrke.

Raspored prijenosa uživo

VOYO će se fokusirati na glavnu klasu WorldSBK od 1000cc, donoseći gledateljima najvažnije događaje s trkaćeg vikenda. Akcija počinje u subotu kvalifikacijama i prvom utrkom, a završava u nedjelju s dvije napete utrke koje bi mogle presuditi pobjednika češke runde.

Subota, 16. svibnja

Program počinje u 11:15 s prijenosom Tissot Superpole kvalifikacija, gdje će se vozači boriti za najbolju startnu poziciju. Vrhunac dana slijedi u 14:00, kada je na rasporedu prva utrka (WorldSBK Race 1).

Nedjelja, 17. svibnja

Nedjeljni program otvara kratka, ali eksplozivna Tissot Superpole sprint utrka od deset krugova u 11:10. Veliko finale trkaćeg vikenda na rasporedu je u 15:30, kada starta druga glavna utrka (WorldSBK Race 2).

Svjetsko Superbike prvenstvo, koje je ušlo u svoju 39. sezonu, poznato je po korištenju serijskih motocikala posebno prilagođenih za utrke, što ga čini iznimno popularnim među publikom. S opsežnom pokrivenošću diljem svijeta, prijenosi na VOYO platformi osiguravaju da i domaći navijači ne propuste ni trenutak akcije.

