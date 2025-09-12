DRZNULA SE KOMENTIRATI /

Pjevačica nije mogla šutjeti oko imena kćeri Aleksandre Prijović: 'Lijepo je, ali nije srpsko'

Pjevačica nije mogla šutjeti oko imena kćeri Aleksandre Prijović: 'Lijepo je, ali nije srpsko'
Foto: Profimedia

Čestitala je pjevačici, ali naglasila kako više voli tradicionalna imena

12.9.2025.
9:53
Lea Obelić
Profimedia
Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) nedavno je rodila djevojčicu, a mnogi slavni su joj javno čestitali. Među onima koji su joj uputili lijepe želje našla se i pjevačica Tanja Savić (40), koja se, osim što je izrazila sreću zbog prinove, osvrnula i na izbor imena novorođene djevojčice.

Foto:

Prijović i njen suprug Filip Živojinović kćer su nazvali Aria, ime koje se sve češće može čuti u regiji, a u Hrvatskoj se nalazi među 50 najpopularnijih imena za djevojčice.

Foto: M.m./ata Images/pixsell

Tanja je u jednom intervjuu izjavila: "Čestitam Aleksandri, djeca su najveći blagoslov. Ime je lijepo, ali osobno više volim tradicionalna, starija srpska imena poput Alisa, Ikonija, Milica ili Marija".

Pjevačica je tom prilikom otkrila i ponešto o svojim životnim planovima, priznaje da sanja o proširenju obitelji i stvaranju vlastitog doma.

Foto: Instagram

"Voljela bih još jedno dijete, svejedno je li dječak ili djevojčica – kako Bog da. Najviše želim da se skućim, da imam kuću s velikim dvorištem. Kupila sam zemljište i već radimo na tome", rekla je.

Aleksandra Prijović Tanja Savić
Pjevačica nije mogla šutjeti oko imena kćeri Aleksandre Prijović: 'Lijepo je, ali nije srpsko'