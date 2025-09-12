Lana Klingor se tužnom objavom za svoj rođendan prisjetila majke: 'Ne znam kako da prebolim...'

Pjevačica Lana Klingor Mihić proslavila je 45-ti rođendan, ali ovaj put bez najdraže osobe – svoje majke Sonje, koja je preminula početkom godine. Povodom toga na Instagramu je podijelila emotivnu objavu.

Foto: Instagram/screenshot

“Voljena moja, još malo i otkucat će ponoć. Moj i tvoj dan. Moj prvi rođendan bez tebe i ne znam kako da prebolim da me nećeš nazvati, da te neću zagrliti. Znam samo da ću u 12:30 pogledati na tvoj sat, jedino od nakita što nosim i pogledati u nebo opet u nadi da ću te vidjeti. Ne sanjam te i to me muči. Dođi mi noćas, makar na tren. Voli te tvoj totoš”, napisala je Lana. Nakon ove dirljive objave, mnogi pratitelji i prijatelji odmah su joj u komentarima pružili riječi podrške i utjehe.

Podsjetimo, Lanina majka preminula je 21. siječnja 2025. u 74. godini života.

POGLEDAJTE VIDEO: Lana Klingor Mihić: 'Sve više se sama sebi sviđam bez šminke'