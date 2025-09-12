Hauser najavio svoje vjenčanje na Instagramu? 'Sutra je veliki dan'

Poznati violončelist Stjepan Hauser (39) ponovno je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama, koja je izazvala brojne reakcije i nagađanja. Na fotografijama koje je podijelio, Hauser pozira u elegantnom bijelom odijelu, dok mu društvo pravi atraktivna Ukrajinka Maria, odjevena u bijelu haljinu i šešir.

U opisu fotografija napisao je „Sutra je veliki dan“ što je pokrenulo val komentara i spekulacija. Dok su neki fanovi pomislili da se radi o velikom koraku u njegovom privatnom životu, potencijalnom vjenčanju, drugi su ipak pretpostavili da je riječ o najavi profesionalnog projekta.

Brzo se otkrilo kako je riječ o premijeri novog glazbenog spota za pjesmu ''Lujon'', koja će biti objavljena u petak na njegovom YouTube kanalu. Ipak, obožavatelji ne prestaju komentirati njegov odnos s Marijom, za koju se već neko vrijeme šuška da je više od poslovne suradnice.

U jednom razgovoru za Story, Hauser je komentirao glasine u vezi njega i Marie.

Foto: Instagram

„Maria je divna osoba, a javnost ju je već upoznala kroz moje objave na Instagramu. Razumijem interes, ali privatni život volim zadržati za sebe“, rekao je.

„Trenutačno mi je karijera prioritet. Imam mnogo planova i projekata, a fokus mi je na svjetskoj turneji i projektu ‘Music Unites the World’. Ne zatvaram vrata ljubavi, ali za sada nisam pronašao onu pravu“, zaključio je.

