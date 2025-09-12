Pamela Ramljak otkrila da je imala prometnu nesreću: S njom u automobilu bila i kći (5)

Pjevačica Pamela Ramljak (45) iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama viješću da je prije četiri mjeseca doživjela prometnu nesreću – i to samo 200 metara od svoje kuće, u automobilu koji je tada bio star tek deset dana.

“Prije točno 4 mjeseca sam imala prometnu ni kriva ni dužna, 200 metara od naše kuće s tek kupljenim autom, star je bio 10 dana, Kodiaq. Auto je totalna šteta, i samo ću reći, hvala dragom Bogu jer smo neozlijeđene. Auto je vrijedio svaki cent. Idemo dalje...”, napisala je Pamela na Instagramu.

U trenutku nesreće s njom je u autu bila kći Marija (5), dok sin Antun (8) srećom nije bio prisutan. Upravo je za sina, priznaje Pamela, najviše plakala. “Užas, kažem ja mužu da sam ga bar vozila godinu dana pa ajde, nego čekaš ta auta mjesecima i onda te netko spuca kod kuće, ja sam plakala, najviše zbog sina, on je bio pretužan, srećom nije bio sa mnom.”

Nakon objave, među prvima joj se javila voditeljica Mirna Maras Batinić (46), koja je napisala: “Bitno da ste vas dvije dobro”. Pamela joj je kratko odgovorila: “Da, slažem se, sve drugo se promjeni.”

