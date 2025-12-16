Hrvati na nišanu Rusa? Avdagić: 'Poseže se u nekim varijantama i za Hrvatskom'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak kako se nada da Europska unija neće kao Jugoslavija ili Sovjetski Savez propasti zbog nametanja jednoumlja.

Na sastanku s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u hrvatskom veleposlanstvu u Bratislavi, Milanović je za Pellegrinija i Fica u ponedjeljak rekao da ih dugo poznaje, s njima komunicira te da je njihov istomišljenik "što ne znači da danas u Europi svi misle isto".

"Ali postoji jedna tendencija da se ljude nagovori, a ako ne ide lijepo, a od toga se vrlo brzo odustaje pa se onda ide na silu da svi misle isto, a taj film smo već gledali. Zbog toga je propala Jugoslavija i Sovjetski Savez. Nadam se da neće i Europska unija", rekao je Milanović. "Ne mogu se svi ponašati na isti način, a zajedničke demokratske vrijednosti (su) stvar tumačenja", dodao je.

Pitali smo geopolitičkog analitičara Denisa Avdagića kako gleda na predsjednikove poruke i što one znače u trenutku kada Europa istodobno pokušava zadržati jedinstvo, ali i redefinirati odnos prema Rusiji.

'Nismo mi čačkali mečku'

Mislim da je teško ulaziti u razjašnjavanje nekih stvari koje predsjednik iznosi, međutim on je tu dosljedan od 2022., orijentiran na stranu Rusije, započinje Avdagić.

"Milanović je od početka pazio na odnose s Rusijom i govorio da se mora paziti na tu rusku čizmu – jer gdje ona stane, odatle više ne odlazi. Ako se sjetimo tih sovjetskih vremena, stajala je ona i blizu nas, pa je napustila sve to.

Nitko tu u Europi nije, kako se kaže, čačkao mečku – mislim da je čak i predsjednik to upotrijebio više puta kao nekakav opis – jer se Europljani time nisu bavili. Dapače, Sjeverni tok, Sjeverni tok 2, Južni tok, trgovina s Rusijom na sve moguće načine – što je bila namjera u Europi? Što nego trgovati i živjeti zajedno s Rusijom?", ističe analitičar.

Dogodilo se u međuvremenu, mnogo toga, navodi Avdagić. "Dogodila se Gruzija, dogodila se Ukrajina u prvom poluvremenu, pa Ukrajina u drugom poluvremenu. I što bi sad trebali? Dalje plaćati taj ratni stroj? I što će biti dalje dok imate otvoren diskurs u Rusiji u kojem se govori o povratku na izvor, na reset, na područja interesa itd.", kazao je.

Sveslavenska prijetnja

Područja koja su Putinu zapala često imaju panslavenske okvire, upozorava Avdagić. "Ovisno kako gledate i ovisno o tome koji ekspert u Rusiji ih definira, u nekim segmentima sežu na sveslavensko stanovništvo, na sva područja gdje je bio Varšavski pakt, na sve pravoslavno stanovništvo u Europi itd. Dakle, poseže se u nekim varijantama i za Hrvatskom.

Ako netko misli da je to bezazleno, da je nebitno što nekakav Dugin tamo priča – ali digne se čitav aparat kad je ubijena njegova kći, a smatra se da su Ukrajinci to učinili, ciljajući njega – dakle, to su ljudi koji su zaštićeni u tom sustavu. Oni su pravi kremljolozi, oni su šaptači ruskog medvjeda ili njegovi tumači", kaže analitičar.

Avdagić podsjeća na Putinovu retoriku s kraja veljače 2022. "U trenutku dok kreće napad na Ukrajinu, on počinje govoriti o nepostojanju ukrajinske nacije – što je potpuni nonsens. Postoje i jezik i kultura, sve postoji i vrlo je opipljivo kao materijalna baština.

Misli li netko da je nemoguće da će sutra takav govor držati o baltičkim zemljama ili o svim Slavenima, za koje će ustvrditi da ne postoje, da su izmišljotina i da su samo 'podijeljeni od strane prljavog, zločestog Zapada' kako bi se otela, po toj logici, Rusima njihova 'slavenska djeca'?", zaključuje Avdagić.

