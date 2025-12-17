Lov na apsolutni rekord i vreće novca: Otkriveno koliko će zaraditi pobjednik SP-a

Vijeće FIFA-e utvrdilo je nagradni fond za nacionalne momčadi koje sudjeluju na sljedećem Svjetskom prvenstvu i za osvajača trofeja.

Impresivni nagradni fond odobren je tijekom sastanka održanog u Dohi uoči finala Interkontinentalnog kupa.

Minimalno 10 milijuna eura za sve saveze sudionike, plus dodatnih 50 milijuna za reprezentaciju koja uspije postati svjetski prvak, za potencijalni nagradni fond od 60 milijuna eura.

Riječ je o rekordnom nagradnom fondu s obzirom na to da je Argentina 2022. godine zaradila ukupno 42 milijuna eura za svoj trijumf u Kataru, dok je 2018. godine Francuski savez zaradio 38 milijuna eura za natjecanje odigrano u Rusiji.

Povećanje dolazi kako posljedica većeg broja sudionica (48, prvi put u povijesti događaja), povećanja prihoda od televizijskih prava i velike potražnje za ulaznicama, kao i rastućeg komercijalnog interesa koji događaj generira u tri zemlje domaćine: Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.