'Uništili su rukomet da bi mogli pobijediti i Hrvatsku, a naša je šansa nešto što svi izbjegavaju'

Lino Červar, najtrofejniji hrvatski rukometni trener i bivši izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, u razgovoru za Net.hr daje dubinsku analizu stanja u modernom rukometu, te procjenjuje šanse Hrvatske uoči nadolazećeg Europskog prvenstva u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj (od 15. siječnja do 1. veljače), na kojem će izabranici Dagura Sigurdssona imati etiketu doprvaka svijeta. Červar iznosi oštru kritiku novih pravila, upozorava na skandinavsku dominaciju i nudi jasan putokaz za uspjeh, a on leži u povratku hrvatskom rukometnom identitetu.

Skandinavski lobi i pravila koja su promijenila rukomet

Červar ne skriva svoje nezadovoljstvo smjerom u kojem se rukomet razvija, a glavnog krivca vidi u pravilima uvedenima 2022. godine. Prema njegovim riječima, ta su pravila skrojena kako bi pogodovala točno određenom stilu igre, onom skandinavskom.

"Ta nova pravila napisao je čovjek (Per Morten Sodal op.a) koji se rukometom nikada nije bavio. Da, pročitao sam da on nije igrao rukomet. Stvorena su pravila koja odgovaraju prije svega skandinavskom rukometu odnosno njihovim reprezentacijama, da Šveđani s kojima mi igramo u grupi na EP-u i Norvežani imaju priliku za ostvariti dobar rezultat. Norvežani su napravili odijelo, a to su pravila koja njima najbolje odgovaraju", oštar je Červar, objašnjavajući kako su promjene drastično utjecale na samu igru.

"Unatoč tome, mi ne trebamo o Dancima ili općenito Skandivancima, nego moramo razumjeti da sa novim pravilima rukometne igre 2022., odnosno ono najbitnije - tako trenirati kao što ćemo igrati. Dakle, trenirat ćemo, igrat ćemo onako kako nam dozvoljavaju ili nametaju ta nova pravila. Jer, nova su pravila promijenila sasvim rukometnu igru", govori Lino Červar.

Znate li zašto su to napravili Skandinavci, iskrojili takva pravila koja njima odgovaraju? Da bi reprezentacije kao što je Hrvatska mogli pobijediti. Lino Červar za Net.hr.

Uvođenje strogog ograničenja napada i subjektivno dizanje ruke sudaca za pasivnu igru nakon svega dvadesetak sekundi posjeda, tvrdi, uništilo je kolektivnu i pripremnu fazu napada. Igra se svela na individualne duele, igru jedan na jedan ili dva na dva, što forsira brzu tranziciju u kojoj su Skandinavci nenadmašni.

"To nikad nismo imali u tom smislu, da mi oko 20 sekundi možemo biti u posjedu, a onda suci po njihovom razumijevanju i shvaćanju dižu ruku na pasivnu igru. To je znak da moraš pucati na gol i slijedi tranzicija u čemu su, to smo vidjeli, Skandinavci jako dobri", priča Lino Červar i nastavlja:

"Oni lete po terenu jer tako treniraju, a tako su i napravili pravila. Više nema pripremnog napada, nema kolektivne igre, postala je individualna. Sve se pretvorilo u naguravanje na crtu i čekanje da sudac isključi obrambenog igrača", slikovito je pojasnio Červar, dodajući kako je cilj bio onemogućiti reprezentacije poput Hrvatske da pobjede svojim taktičkim znanjem.

"Znate li zašto su to napravili Skandinavci, iskrojili takva pravila koja njima odgovaraju? Da bi reprezentacije kao što smo mi mogli pobijediti", u jednom dahu navodi Lino Červar.

Pravila u rukometu nisu dovoljno jasna

Pravila rukometa, za razliku od drugih kolektivnih sportova s loptom, često nisu dovoljno jasna, što mnogim ljudima otežava razumijevanje kada dolazi do probijanja, kada je aktivna, a kada pasivna igra. Sve ovisi o procjeni sudaca, koji su često amateri, a ta procjena može odlučiti o pobjedi ili porazu. Smatram da su sama pravila odgovorna za ovu situaciju, jer omogućuju veću podložnost manipulaciji i utjecaju na suce. Rukomet je zbog tih pravila promijenio svoj karakter i više nije onakav kakav je bio, jer se izgubio element kolektivnog sporta.

Danas se više ne cijeni kolektivna igra, altruizam je nestao, a zamijenila ga je individualnost, kako to tvrdi Lino Červar. Dobro je to prikazan primjerom pobjednika Lige prvaka, Magdeburga, koji ima tri izvrsna pojedinca. Ti igrači su izuzetni i često odlučuju ishod utakmice.

"Nisu to ni Nijemci, već jedan Šveđanin i dva Islanđanina – dakle, Skandinavci", govori Lino Červar. Iako na razini reprezentacija možda nisu u vrhu, trenutno dominiraju svjetskim klupskim rukometom.

"Ovo je važno jer se, ako se sjećate, nekadašnja Zbornaja, u doba kada su igrali visoki rukometaši, mogla osloniti na moćne igrače. Ti isti, danas uspješni igrači, prije ne bi mogli zabiti ni gol u cijelom tjednu, jer bi se morali nositi s onim dvometrašima u obrani. Zbog toga smo izgubili skok-šutere, nemamo više takve igrače poput Lackovića, koji su znali otvoriti obranu iz daljine. Treći problem s današnjim igračima koji igraju jedan na jedan je stalno naguravanje, iznuđivanje faulova. U našoj rukometnoj sceni trenutno je veći fokus na to tko će koga zgrabiti za vrat, uho ili nos, nego na samu igru. Glavni izazov je da se sve svodi na to hoće li sudac dati dvije minute ili crveni karton. Moramo se ozbiljno zapitati u kojem smjeru ide rukomet, jer ovo što se događa sada je nevjerojatno i teško je to objasniti", rekao nam je Lino još prije u intervjuu za portal Net.hr. Naravno, Lino kad nešto kaže, stoji iza toga.

Hrvatski identitet kao ključ uspjeha: Vratimo se obrani 5-1

Kao odgovor na nametnuti stil igre, Červar ne vidi rješenje u prilagodbi, već u povratku korijenima i onome što Hrvatsku čini jedinstvenom. Kritizirao je globalni trend igranja plitke i reaktivne 6-0 obrane, ističući da je takav defanzivni pristup suprotan hrvatskom mentalitetu.

"Cijeli svijet sada igra samo onu plitku, reaktivnu obranu koja je defanzivna, a to nikako nije odraz našeg mentaliteta s ovih prostora", naglasio je sad Lino Červar.

Rješenje je, prema njemu, u onome što je desetljećima bio zaštitni znak hrvatskog rukometa: agresivna, duboka i promjenjiva obrana.

"Moramo igrati opstrukciju napada, obranu koja je agresivnija i dublja, a to je naša hrvatska rukometna orijentacija", poručio je Červar i podsjetio na Svjetsko prvenstvo u Zagrebu. "Tada smo pobijedili Francusku, koja je bila favorit, s deset razlike u prvom poluvremenu, i to s obranom 5-1 koja je potpuno uništila njihov napad. Pokazalo se da, ako je sustav obrane dobar, tada ni napad s najboljim pojedincima nije uspješan. To je naš put i njega se moramo držati."

Lino tvrdi i kako sad svi igraju 6-0 obranu.

"To je obrana za te pojedince i individualce gdje se igra jedan na jedan, dva na dva. I to je onda borba za prostor. To je defanzivna obrana koja je reaktivna zato što reaktovnost prati - čekaj da se nešto dogodi i tada reagiraj. Obrana je osuđena na čekanje da ova tri klinca napadnu, da te vozaju i da ti plešeš kako oni sviraju. To je jako loše i to nije dobra poruka bilo kome, a posebno rukometnom sportu koji je u velikoj opasnosti. Jer, čujem da će se voditi postupak da li taj sport koji ne djeli olimpijska pravila, odnosno ne dijeli pravila olimpijske povelje, u kojem pojedinac, sudac, amater, odlučiti o pravdi, istini i vrijednosti. Po novim pravilima nerijetko imamo pobjednika koji nije pobjednik."

Raspored je dobar, ali oprez je nužan

Govoreći o šansama na predstojećem Europskom prvenstvu, Červar je optimističan, ali poziva na oprez. Smatra da Hrvatska ima povoljan raspored, no upozorava da nema mjesta opuštanju.

"Svi kažu, i svima je jasno, da nemamo loš raspored. Švedska je sigurno protivnik za respekt, ali možemo igrati s njima. Što se tiče Nizozemske i Gruzije, pa valjda se nećemo kao doprvaci svijeta bojati takvih reprezentacija. Ako se bojimo, nismo ni zaslužili ići tamo", jasan je bio bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.

Ključ uspjeha vidi u kontinuitetu. Podsjetio je na zlatnu generaciju Balića, Metličića i ostatka momčadi koja je gotovo cijelo desetljeće krojila svjetski vrh.

"Oni su imali kontinuitet. Moramo se potvrđivati na svakom natjecanju." Reprezentacija mu, kaže, djeluje disciplinirano i borbeno, što je pokazala i na zadnjem Svjetskom prvenstvu, i to je put koji treba slijediti.

Na kraju, Červar je poslao poruku podrške i optimizma.

"Hrvatska je tri puta bila doprvak Europe, pa eto prilike da se to ponovi. Ne trebamo ići s predajom, nego puni optimizma i pozitive. Treba dati potporu i stožeru i reprezentaciji i zaželjeti im puno uspjeha", zaključio je Lino Červar.

