Zabrinuti Červar otvorio ključna pitanja: 'Vidim da cijeli svijet samo to radi'

Zadnji dani prosinca tradicionalno su vrijeme za refleksiju i zbrajanje postignuća tijekom godine, a Hrvatski rukometni savez ponosan je na sve što je hrvatski rukomet postigao u 2025. godini koja je na izmaku. Na 11 velikih natjecanja, naime, naši rukometaši i rukometašice donijeli su kući šest medalja.

Červar otvorio ključna pitanja

Hrvatska muška seniorska reprezentacija u rukometu osvojila je srebro na Svjetskom prvenstvu i vratila se na mapu najboljih rukometnih reprezentacija svijeta. Kadeti su bili srebrni na Mediteranskom prvenstvu, mlađi juniori su brončani na Europskom otvorenom prvenstvu, a rukometašice na pijesku brončane na Europskom prvenstvu. Kadeti su također brončani na EYOF-u, a kadetkinje su donijele srebro s Europskog prvenstva.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Hrvatska je s Danskom i Norveškom uspješno organizirala Svjetsko rukometno prvenstvo, na kojem su sudjelovale 32 reprezentacije i veliki broj gradova domaćina. Cijeli svijet divio se hrvatskoj organizacijskoj sposobnosti, koja je omogućila da se ovo kompleksno natjecanje održi s tako velikim uspjehom. Sve to, ali i mnoštvo drugih vrijednih aktivnosti istaknute su na Upravnom odboru i Skupštini Hrvatskog rukometnog saveza koja je održana u Restoranu Lido na Jarunu prošlog tjedna.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U tom kontekstu, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik svih vremena Lino Červar, javio se portalu Net.hr kako bi podijelio s nama svoje misli i istaknuo dvije važne stvari koje mu leže na duši.

Vidim da cijeli svijet igra 6-0 obranu. Mi smo, od kad sam ja vodio Hrvatsku kao izbornik, davne 2003. igrali uvijek promjenjive zone - duboke, plitke, kombinirane, a cijeli svijet sad igra samo plitku, reaktivnu obranu koja je defanzivna, a nama to ne koristi i nije odraz našeg mentaliteta s ovih prostora. Trebamo slijediti naš put, ali primjenjivati je već u radu s mladim dobnim skupinama. Lino Červar za Net.hr.

Daleko od kurtoaznih fraza, Červar otvora ključna pitanja. Od rada s najmlađima i zabrinjavajućih rezultata mlađih selekcija do gubitka prepoznatljivog identiteta igre i novih pravila koja, kako tvrdi, favoriziraju skandinavsku školu. Njegova promišljanja nisu samo kritika, već i jasan putokaz kako se vratiti u svjetski vrh i ostati na njemu, s posebnim pogledom prema Svjetskom prvenstvu 2025. kojem je Hrvatska jedan od domaćina.

Srebro sjaji, ali temelji su zabrinjavajući

Dok se rukometna javnost s pravom ponosi srebrom muške kadetske reprezentacije osvojenim na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj te uspjehom ženskih kadetkinja, Červar upozorava da ti uspjesi ne smiju zamagliti širu sliku. Problemi su, prema njemu, vidljivi u rezultatima ostalih mlađih muških kategorija.

"Želim reći dvije stvari koje bodu u oči. Vrtko je jedan hvalevrijedan projekt HRS-a za predškolsku djecu. To znači za vrtiće do sedme godine. Mislim da je to dobra inicijativa i ja znam da oni to teško mogu reći, ali ja sam doveo gospodina Ranka Rajovića, po čijoj zamisli je taj projekt napravljen kad drugi nisu ni čuli za njega", počinje svoju priču Lino Červar.

"To je bilo 2021. godine, za vrijeme kovida. Mislim da je to nesumljivo vrijedan projekt HRS-a, ali ono što ja s njim često komuniciram, Vrtko, projekt, se ne razvija onako kako sam ja zamislio. Jer, dominira mehaničko učenje. To su površinske plave regije u mozgu, a koje se ne bave kreativnošću i pamćenjem, nego jednostavno mehanički izvađaju pokrete. To je deficit, zato što mi kod djece, kod najmlađih, uvijek moramo naučiti pomalo da počinju razmišljati, da počinju procjenjivati, da povezuju i da zaključuju. To je cilj toga, a ne bi bilo dobro ako bi smo to zapustili. Onda mi radimo jedan projekt koji neće dati prave rezultate", naglašava Lino.

Červar nije tu stao. Tek je počeo...

"Druga stvar koja je bila vidljiva na izlaganju HRS-a da uspjeh s kojim se zajedno svi možemo, a i HRS uistinu radovati, to je bila srebrna medalja na SP-u u Zagrebu. Srebro stvarno sjaji i neka sjaji. I treba. Također, mora se pohvaliti i uspjeh kadetske, ženske reprezentacije za njihovo isto srebro, ali me vjerujem da se možemo zadovoljiti baš oni koji bi trebali biti uzor, odnosno temelj, budućih rezultata, a to su kadeti, mlađi juniori i juniori. Ne možemo se baš zadovoljiti 18. mjestom na Svjetskom prvenstvu kadeta, odnosno mlađih juniora, koje je bilo u Egiptu, kao ni sa 12. mjestom juniora na SP-u. S tim se također ne možemo ponositi, nego bi nam to trebala biti opomena da još kvalitetnije radimo s mlađim dobnim skupinama. To zabrinjava, temelji u rukometu nam nisu uspješni. Ono što nas isto sve treba zabrinuti je da većinom članovi i kadetske i mlađe kadetske i juniorske reprezentacije čine igrači iz drugog ešalona. To znači, ne oni s najboljim rezultatima. To su i rezultati uspjeha onih klubova klubova koji nemaju dovoljno uvjeta, koji idu kombijima na utakmice, koji nemaju novce za autobuse, ali produciraju i proizvode rezultate za reprezentaciju. Mislim da u svakom jednom ambicioznom savezu moraju biti upravo primjer najbolji klubovi koji najbolje rade. Na tom putu se nešto pokrenuo Nexe i MRK Sesvete moga Igora Vorija, ali ne vidim druge", tvrdi Lino Červar i nastavlja u jednom dahu...

"To bi trebalo bar tako biti, klubovi koji su nositelji kvalitete rukometa u Hrvatskoj moraju biti primjer. Međutim, meni u svemu tome jedna stvar nije jasna. Dakle, vidio sam popis kadeta, odnosno mlađih kadeta, da su iz Mikanovaca, da su iz klubova koji čak nemaju dvoranu. Na tome bi trebalo raditi, trebali bi naći mjeru kad treba iskreno govoriti, a kad ne bi trebali govoriti ono što nije stvarnost. To je neka moja mala primjedba, jer ovako javno istupati s nekim stvarima, a zna se da ostali natjecanja u mlađim kategorijama su festivali zapravo, otvorena prvenstva koja nemaju relevatnost kao SP ili EP. Jer, tamo se vidi koliko mi vrijedimo. Naprimjer, mi smo imali neke rezultate s kojim se baš i ne treba ponositi. Juniori su završili iza Farskih otoka, Austrije, bili smo 12. na SP-u u Poljskoj. To nije kritika, a nego da upozorimo da trebamo imati jedan puno bolji sustav i mi moramo polako izgraditi naš hrvatski sustav, koji će donijeti rezultate. Mislim da imamo, sad kad govorimo o seniorskoj rukometnoj reprezentaciji Hrvatske, u predvečerje EP-a, mogu reći da imamo jednu izbalansiranu, dobru, mladu generaciju na čelu s Martinovićem kao kapetanom i imamo i visinu, s kojom možemo konkurirati kvalitetnim reprezentacijama, a ono što nam treba biti nit vodilja, to je da moramo stvarati već kroz mlade dobne skupine identitet hrvatske igre."

I za kraj, Lino ulazi u meritum stvari...

"Naprimjer, vidim da cijeli svijet igra 6-0 obranu. Mi smo, od kad sam ja vodio Hrvatsku kao izbornik, davne 2003. igrali uvijek promjenjive zone - duboke, plitke, kombinirane, a cijeli svijet sad igra samo plitku, reaktivnu obranu koja je defanzivna, a nama to ne koristi i nije odraz našeg mentaliteta s ovih prostora i dokazuje to, uostalom, i prošlo SP u Hrvatskoj, kad smo razbili Francusku sa 5-1 obranom. Francuska je bila favorit, a mi smo već nakon prvog dijela imali +10. Hrvatska je s 5-1 obranom opstruirala suparnički napad, neovisno što Francuska ima po imenima možda i kvalitetnije igrače od nas, razvikanije, ali se pokazalo da, ako je dobar sustav obrane, tada i napad, ma kako god imao dobre pojedince, nije uspješan. Trebamo slijediti naš put, ali primjenjivati je već u radu s mladim dobnim skupinama. To je moja poruka na kraju. Znači, od kadeta, mlađih juniora, oni moraju svi isto igrati kao što igraju seniori, kao što igra hrvatska seniorska rukometna reprezentacija. Tada bi mi dobili identitet hrvatskog rukometa. To nije kritika, nego jedno promišljanje kako ja mislim da bi trfebalo govoriti i što ne bi trebalo govoriti, ako to nije tako", zaključio je Lino Červar.

POGLEDAJTE VIDEO: Daleko od glamura Katara, na odmoru u Zagrebu, u društvu obitelji, Lino Červar sve čuje, sve zna i zato samouvjereno kaže: 'Imam neki osjećaj dobar. Možda je ovo trenutak da igramo u finalu i da napravimo veliku stvar'.