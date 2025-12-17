Kome vrijedni komadići papira? FIFA ipak popustila, ulaznice već za oko 50 eura

NAVIJAČKA RAZINA /

Utakmica SP-a za 60 dolara. FIFA je ipak popustila i u prodaju će pustiti jeftinije ulaznice. Nakon što je izazvala bijes navijača diljem svijeta zbog visokih cijena za grupnu fazu natjecanja, FIFA je sada uvela potpuno novu početnu kategoriju ulaznica koja naziv 'navijačka razina'. Te će ulaznice koštati 60 dolara umjesto 125 koliko je prvobitno bilo planirano za najjeftinija mjesta na stadionima. FIFA ovu kategoriju ulaznica planira ponuditi nogometnim savezima, a onda bi ih Savezi trebali prodavati najvjernijim navijačima, odnosno onima koji redovito prate utakmice i putuju uz svoje nacionalne momčadi.