FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAVIJAČKA RAZINA /

Kome vrijedni komadići papira? FIFA ipak popustila, ulaznice već za oko 50 eura

Utakmica SP-a za 60 dolara. FIFA je ipak popustila i u prodaju će pustiti jeftinije ulaznice. Nakon što je izazvala bijes navijača diljem svijeta zbog visokih cijena za grupnu fazu natjecanja, FIFA je sada uvela potpuno novu početnu kategoriju ulaznica koja naziv 'navijačka razina'. Te će ulaznice koštati 60 dolara umjesto 125 koliko je prvobitno bilo planirano za najjeftinija mjesta na stadionima. FIFA ovu kategoriju ulaznica planira ponuditi nogometnim savezima, a onda bi ih Savezi trebali prodavati najvjernijim navijačima, odnosno onima koji redovito prate utakmice i putuju uz svoje nacionalne momčadi. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.12.2025.
20:22
Sportski.net
FifaUlaznice
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx