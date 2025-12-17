FREEMAIL
POLICIJSKI GABBLING /

Ruše protivnika bez udarca: 'A drugi misle da smo izrezani, krupni, ćelavi...'

Pravosudna, vojna i policija iz Hrvatske i inozemstva okupile su se u Lepoglavi, ali ne zbog intervencije – već natjecanja u grapplingu, borilačkoj vještini bez udaraca. Više od stotinu pripadnika pravosudne, vojne, interventne, specijalne, carinske i temeljne policije odmjerilo je snage u tehnici koja se u zatvorskom sustavu koristi za savladavanje otpora uz minimalan rizik od ozljeda.

Grappling je ključna vještina u radu s pritvorenicima i zatvorenicima jer omogućuje kontrolu bez nasilja, naglašavaju službenici koji se s kriznim situacijama susreću svakodnevno. Osim domaćih snaga, sudjelovali su i pravosudni policajci iz Mađarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Slovačke i Poljske, a natjecanje je bilo i prilika za razmjenu iskustava i jačanje međunarodne suradnje.

Organizatori poručuju da snaga nije presudna – ključ su smirenost, kontrola i komunikacija. Više pogledajte u prilogu Laure Damjanović Šalamon

17.12.2025.
20:20
RTL Danas
