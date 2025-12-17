EU zatvara slavinu Rusiji: Postupno ukida uvoz ruskog plina

Novom uredbom donesenom u srijedu štiti se energetska sigurnost EU-a od ruske zlouporabe opskrbe energijom kao oružja.

Čim uredba stupi na snagu početkom 2026., uvoz ukapljenog prirodnog plina iz Rusije u EU putem tzv. spot tržišta (uz brzu isporuku i plaćanje) bit će zabranjen, a uvoz plina iz plinovoda postupno će se ukinuti do 30. rujna 2027. Tijekom pregovora između EU suzakonodavaca skraćeni su rokovi za okončavanje najvažnijih ugovora. Novim se pravilima uvode i kazne koje će države članice izreći subjektima koji ih krše.

U pripremi zabrana uvoza nafte iz Rusije

Tijekom pregovora s danskim predsjedništvom Vijeća, zastupnici u Europskom parlamentu zagovarali su potpunu zabranu uvoza nafte iz Rusije te su obvezali Komisiju da početkom 2026. predstavi zakonodavni prijedlog o toj zabrani kako bi ona što prije stupila na snagu, i to najkasnije do kraja 2027.

Zastupnici su se također zalagali za strože uvjete privremenog ukidanja zabrane uvoza u kriznim situacijama povezanima s energetskom sigurnošću EU-a. Kako bi se uklonile rupe u zakonu i ublažio rizik od zaobilaženja pravila, uvoznici će morati priložiti carinskim tijelima strože i detaljnije dokaze o zemlji proizvodnje plina prije nego što ga uvezu ili uskladište.

Izjave

„Ovo je povijesno: EU poduzima golem korak prema novom dobu bez ruskog plina i nafte. Rusija više nikada ne može koristiti izvoz fosilnih goriva kao oružje protiv Europe. Naši ključni prioriteti bili su ubrzati vremenski okvir za zabranu plina iz cjevovoda u najvećoj mogućoj mjeri, zabraniti dugoročne ugovore o ukapljenom prirodnom plinu godinu dana ranije nego što je predviđeno i spriječiti zaobilaženje tih novih pravila. Sada moramo djelovati bez odgode kako bismo proveli taj sporazum i preusmjeriti pažnju na uvoz nafte, pri čemu od Europske komisije očekujemo da, kao što se bila obvezala, izradi prijedlog početkom 2026.”, izjavio je član Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Ville Niinistö (Zeleni/ESS, Finska).

„Današnjim glasanjem šalje se jasna i snažna poruka: Europa više nikada neće ovisiti o ruskom plinu. To je veliko postignuće EU-a i povijesna prekretnica u europskoj energetskoj politici. Pojačali smo početni prijedlog Europske komisije uvođenjem puta prema zabrani nafte i njezinih proizvoda, okončanjem dugoročnih ugovora ranije nego što je prvotno predloženo i donošenjem sankcija za nepoštivanje”, dodala je Inese Vaidere (EPP, Latvija), članica Odbora za međunarodnu trgovinu.

Sljedeći koraci

Uredba, o kojoj je već postignut dogovor s Vijećem, donesena je s 500 glasova za, 120 protiv i 32 suzdržanih. Vijeće treba formalno odobriti tekst prije nego što bude objavljen u Službenom listu.

Kontekst

Prijedlog uredbe odgovor je Rusiji na njezinu sustavnu upotrebu opskrbe energijom kao oružja. Ta je strategija Moskve, koja traje gotovo dva desetljeća, eskalirala općom ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. Invazija je popraćena daljnjim namjernim manipulacijama tržištem, koje uključuju Gazpromovo dotad nezabilježeno nedovoljno punjenje europskih skladišta plina i nagle prekide rada plinovoda. To je dovelo do porasta cijene energije i do osam puta u odnosu na iznose prije krize.

POGLEDAJTE VIDEO: Trese li se transatlantsko partnerstvo? Kovačević: 'Slijedi raspad, Europa je pod pritiskom...'