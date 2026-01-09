Teška odluka jedne legende: Hirscher rekao ‘ne’ Olimpijskim igrama

Osmerostruki osvajač Svjetskog kupa u alpskom skijanju 36-godišnji Marcel Hirscher objavio je u petak da se ove sezone neće natjecati, te je tako okončao nagađanja o mogućem nastupu na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo.

Austrijanac se je 2024., nakon petogodišnje mirovine, vratio skijanju, ali ovaj puta pod zastavom Nizozemske, otkuda je njegova majka. No, nakon samo tri utrke Svjetskog kupa stradali su mu križni ligamenti lijevog koljena. Novi povratak na skijaške staze trebao se je dogoditi u siječnju ove godine, ali Hirscher je ocijenio da njegovo skijanje nije na razini Svjetskog kupa te je odustao od natjecanja ove sezone.

"Bilo je puno nagađanja o tome hoću li skijati ove sezone, a istina je da to trenutno nije moguće. Moje skijanje nije na razini Svjetskog kupa u što sam se uvjerio trenirajući s najboljima na svijetu. Također, za vrijeme Božićnih blagdana morao sam uzeti dvotjednu pauzu zbog ozljede potkoljenice što je loše utjecalo na brzinu mog skijanja i samopouzdanje. Zbog toga neću nastupiti na Olimpijskim igrama, niti se natjecati u Svjetskom kupu ove sezone. Nastavit ću trenirati i nadam se da ću se vratiti iduće sezone", objavio je Hirscher na svom Instagram profilu.

Hirscher, koji je sudjelovao na trima olimpijskim igrama, osvojio je zlatne medalje u veleslalomu i kombinaciji 2018. u Pyeongchangu, te srebro u slalomu 2014. u Sočiju. Tijekom karijere ostvario je 67 pobjeda u utrkama Svjetskog kupa i samo je Ingemar Stenmark bolji od njega.

