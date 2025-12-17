Eurozastupnici podržali građansku inicijativu o dostupnom pobačaju

Zastupnici su u srijedu podržali europsku građansku inicijativu za poboljšanje pristupa skrbi o pobačaju za žene u Europi putem dobrovoljnog mehanizma financijske solidarnosti.

U usvojenom tekstu Parlament navodi da mnoge žene u Europi još uvijek nemaju potpun pristup sigurnom i zakonitom pobačaju te izražava zabrinutost zbog pravnih i praktičnih prepreka koje i dalje postoje u nekoliko zemalja EU-a. Zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju te zemlje da reformiraju svoje zakone i politike o pobačaju u skladu s međunarodnim standardima ljudskih prava.

U tekstu koji su usvojili sa 358 glasova za, 202 protiv i 79 suzdržanih poziva se Komisiju da, u skladu s inicijativom „Moj glas, moj izbor“ uspostavi financijski mehanizam za sudjelovanje otvoren za sve države članice EU-a na dobrovoljnoj osnovi, uz potporu financijskih sredstava EU-a. Tim bi se financijskim mehanizmom državi članici EU-a omogućilo da pruža uslugu sigurnog prekida trudnoće u skladu sa svojim domaćim zakonima ženama koje nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju u vlastitoj zemlji.

Zastupnici u Europskom parlamentu naglašavaju ulogu EU-a u podupiranju napora za poboljšanje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te pozivaju na snažnije europsko djelovanje kako bi se zaštitila tjelesna autonomija i univerzalan pristup spolnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući informacije o planiranju obitelji, cjenovno pristupačnu kontracepciju, siguran i zakonit pobačaj te zdravstvenu skrb za majke.

Duboko su zabrinuti i zbog sve većeg nazadovanja u pogledu prava žena i rodne ravnopravnosti u Europi i ostatku svijeta. To uključuje područje spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava te napade na aktiviste za prava žena. Zastupnici oštro osuđuju antirodne pokrete kojima se nastoje potkopati jednakost i ljudska prava.

Izjava

Nakon glasanja izvjestiteljica Abir Al-Sahlani (Renew, Švedska) izjavila je: "Ovo glasanje velika je pobjeda za svaku ženu u Europi. EU je konačno pokazao da je zdravstvena skrb u području spolnog i reproduktivnog zdravlja temeljno ljudsko pravo. Građani EU-a izrazili su svoje mišljenje i pokazali da im je stalo do života, zdravlja i prava žena. Europski parlament dao je rezultate. Ova inicijativa pokazuje što je moguće kad građani i institucije udruže snage. To je smisao demokracije."

Sljedeći koraci

Europska komisija mora do ožujka 2026. utvrditi predstaviti sve mjere, zakonodavne ili nezakonodavne, koje namjerava poduzeti i obrazloženje svoje odluke.

Kontekst

Europska građanska inicijativa alat je kojim građani EU-a mogu pozvati Komisiju da predloži novo zakonodavstvo. Da bi se uzela u obzir, inicijativa mora dobiti potporu milijun ljudi iz najmanje sedam država članica EU-a. Od uvođenja građanske inicijative u Ugovor iz Lisabona zabilježeno je 13 uspješnih inicijativa.

„Moj glas, moj izbor” prikupio je više od 1,2 milijuna potpisa. Na javnom saslušanju 2. prosinca 2025. organizatori inicijative razmijenili su mišljenja sa zastupnicima u Europskom parlamentu. Snimku možete pogledati ovdje.

