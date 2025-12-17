Sanja Bjedov o modi i ljepoti: 'Povremeno idem na tretmane prilagođene mojim godinama'
Sanja nam je otkrila što se može pronaći u njenom ormaru, ali i koliko joj je šminka bitna
Modna agentica Sanja Bjedov cijeli je život okružena modom. Nekada je harala modnim pistama, a danas surađuje s vrhunskim dizajnerima, organizira i producira modne događaje te odabire savršene komade za svoj ormar. Iako više vremena posvećuje organizaciji i projektima, moda i ljepota i dalje su njezina strast. Razgovarali smo sa Sanjom o njezinim omiljenim modnim komadima, ormaru, nakitu i obući, ali i o beauty rutinama, parfemima, šminki te tretmanima njege kože i tijela.
S obzirom na to da ste modna agentica, koliko vam je moda bitna? Koji je vaš najdraži modni komad?
Da, istina, cijeli život sam u modi i oko nje, iako sam zadnjih godina više orijentirana na organizaciju i produkciju. Svejedno stalno surađujem s modnim dizajnerima. Nikada ne robujem stilovima, pogotovo otkad sam došla u određene godine, a najdraži modni komadi spadaju mi definitivno u kategoriju "Ono što mi dobro stoji".
Čega najviše ima u vašem ormaru? Volite li više brendiranu odjeću ili kupujete i u second hand shopovima?
Priznajem da nemam naviku kupovati u second hand shopovima. Imam i neku brendiranu odjeću (više obuću i torbice), a kad nosim večernje haljine u posebnim prilikama, o tome brine moja suradnica, modna dizajnerica Mirsada Jureša. Najviše volim hlače i sakoe – hlače svih vrsta: od traperica do klasičnih elegantnih, uskih, širokih, kožnih… Toga imam definitivno najviše u ormaru.
Volite li nositi nakit? Koji je najposebniji ili najskuplji koji ste kupili ili dobili na poklon?
Da, volim nositi nakit, najviše finu bižuteriju, a od prije imam i nešto bijelog i žutog zlata, s kamenčićima i bez njih.
Volite li nositi štikle? Obuvate li ih samo za posebne prilike ili svakodnevno?
Štikle su must-have. Nosim ih često, obavezno u posebnim prilikama, ali ih volim nositi i općenito. Također jako volim brendirane tenisice.
U kojoj odjeći vam je najudobnije kada ste kod kuće?
Doma sam uvijek u toplim trenirkama ili nekim udobnim laganim kompletima.
Koliko vam je šminka bitna? Izlazite li ponekad iz kuće bez šminke?
Volim šminku i bitna mi je, ali naravno da nekad izađem iz kuće i bez šminke.
Imate li možda omiljeni parfem ili ste više od onih koji stalno mijenjaju mirise?
Imam omiljeni parfem Armani Privé, ali ga koristim isključivo po zimi i u hladnom vremenu. Ljeti volim lagana eterična ulja.
Koliko često idete na manikuru i pedikuru?
Da, na manikuru i pedikuru idem redovito, najviše zbog zdravlja (puno se krećem i stojim) i urednosti.
Idete li možda na neke estetske tretmane?
Imam sreću i privilegiju da kroz svoj posao i projekte surađujem s vrhunskim beauty salonima i da sam u toku sa svim novostima u beauty industriji pa povremeno idem na tretmane njege lica i tijela.
Kako njegujete svoje lice? Idete li na tretmane ili koristite proizvode kod kuće?
Za njegu lica mi je najvažnije da mi je koža zdrava i temeljito je svaku večer očistiti od šminke, bez toga ne idem u krevet, ma kako kasno došla ili putovala cijelu noć. Kako nikad nisam imala problematičnu kožu, nemam je ni sada, ali pazim da je njegujem hranjivim i vlažnim kremama, pogotovo za noć. Povremeno idem na tretmane prilagođene mojim godinama i tipu kože, a kod kuće koristim kreme.
