Sanja Bjedov o modi i ljepoti: 'Povremeno idem na tretmane prilagođene mojim godinama'

Modna agentica Sanja Bjedov cijeli je život okružena modom. Nekada je harala modnim pistama, a danas surađuje s vrhunskim dizajnerima, organizira i producira modne događaje te odabire savršene komade za svoj ormar. Iako više vremena posvećuje organizaciji i projektima, moda i ljepota i dalje su njezina strast. Razgovarali smo sa Sanjom o njezinim omiljenim modnim komadima, ormaru, nakitu i obući, ali i o beauty rutinama, parfemima, šminki te tretmanima njege kože i tijela.

S obzirom na to da ste modna agentica, koliko vam je moda bitna? Koji je vaš najdraži modni komad?

Da, istina, cijeli život sam u modi i oko nje, iako sam zadnjih godina više orijentirana na organizaciju i produkciju. Svejedno stalno surađujem s modnim dizajnerima. Nikada ne robujem stilovima, pogotovo otkad sam došla u određene godine, a najdraži modni komadi spadaju mi definitivno u kategoriju "Ono što mi dobro stoji".

Čega najviše ima u vašem ormaru? Volite li više brendiranu odjeću ili kupujete i u second hand shopovima?

Priznajem da nemam naviku kupovati u second hand shopovima. Imam i neku brendiranu odjeću (više obuću i torbice), a kad nosim večernje haljine u posebnim prilikama, o tome brine moja suradnica, modna dizajnerica Mirsada Jureša. Najviše volim hlače i sakoe – hlače svih vrsta: od traperica do klasičnih elegantnih, uskih, širokih, kožnih… Toga imam definitivno najviše u ormaru.

Foto: Privatna Arhiva

Volite li nositi nakit? Koji je najposebniji ili najskuplji koji ste kupili ili dobili na poklon?

Da, volim nositi nakit, najviše finu bižuteriju, a od prije imam i nešto bijelog i žutog zlata, s kamenčićima i bez njih.

Volite li nositi štikle? Obuvate li ih samo za posebne prilike ili svakodnevno?

Štikle su must-have. Nosim ih često, obavezno u posebnim prilikama, ali ih volim nositi i općenito. Također jako volim brendirane tenisice.

U kojoj odjeći vam je najudobnije kada ste kod kuće?

Doma sam uvijek u toplim trenirkama ili nekim udobnim laganim kompletima.

Foto: Privatna Arhiva

Koliko vam je šminka bitna? Izlazite li ponekad iz kuće bez šminke?

Volim šminku i bitna mi je, ali naravno da nekad izađem iz kuće i bez šminke.

Imate li možda omiljeni parfem ili ste više od onih koji stalno mijenjaju mirise?

Imam omiljeni parfem Armani Privé, ali ga koristim isključivo po zimi i u hladnom vremenu. Ljeti volim lagana eterična ulja.

Koliko često idete na manikuru i pedikuru?

Da, na manikuru i pedikuru idem redovito, najviše zbog zdravlja (puno se krećem i stojim) i urednosti.

Foto: Privatna Arhiva

Idete li možda na neke estetske tretmane?

Imam sreću i privilegiju da kroz svoj posao i projekte surađujem s vrhunskim beauty salonima i da sam u toku sa svim novostima u beauty industriji pa povremeno idem na tretmane njege lica i tijela.

Kako njegujete svoje lice? Idete li na tretmane ili koristite proizvode kod kuće?

Za njegu lica mi je najvažnije da mi je koža zdrava i temeljito je svaku večer očistiti od šminke, bez toga ne idem u krevet, ma kako kasno došla ili putovala cijelu noć. Kako nikad nisam imala problematičnu kožu, nemam je ni sada, ali pazim da je njegujem hranjivim i vlažnim kremama, pogotovo za noć. Povremeno idem na tretmane prilagođene mojim godinama i tipu kože, a kod kuće koristim kreme.

