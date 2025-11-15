Poskupjela proizvodnja pršuta, a hoće li rasti i cijena?

Svinjski but dobro posoljen, pa sušen na dimu i buri. Delicija na koju se čeka 15 do 18 mjeseci. Nekad i dulje...

U pršutanama upravo se sole svinjski butovi, a dozreli pršuti se pripremaju za prodaju.

Vlade Prančić Smjeli, predsjednik Udruge dalmatinski pršut: „Sad ovi od godinu, dvije i tri idu na prodaju, a već smo počeli sa sezonom. mi počinjemo dosta rano u 10 mjesec tako da smo već dva turnusa odradili.“

Afrička svinjska kuga zabrinula je proizvođače pršuta. U ovoj drniškoj pršutani godišnje se proizvede i 15 tisuća komada, ali zasad nisu zapeli u nabavci sirovine.

Drago Pletkosa, predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta objašnjava:

„Neće biti nekih problema, prije mjesec dan dok nismo počeli nabavljati sirovinu stvarno sam se bojao, ali fala bogu ide, dosad smo nabavili nekih 60-tak tona. Ide svojim tokom".

Dok Vlade Prančić Smjeli, predsjednik Udruge dalmatinski pršut kaže:

„Kad nemate na domaćem tržištu onda se morate okrećati zemljama u okruženju. Ako nam je poznata priča da naše svinje idu na klanje u Mađarski u mi iz Mađarske uzimamo butove, onda vam je sve jasno. Jer naše farme prodaju Mađarima žive svinje, a mi uzimamo pozicije koje nam odgovaraju.“

Osim nabavke sirovine, proizvođače pršuta muče visoki troškovi. Drago Pletikosa, predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta dodaje: „Uvik ti troškovi su znatno povećani rad energija, dodatni troškovi tu je sigurno otišlo 250 posto u odnosu na prije promjene kune u euro to je otišlo.“

Cijene svinjskog mesa na europskom tržištu nisu rasle, pa bi i cijena pršuta trebala ostati ista. Ante Madir, izvršni direktor Klastera hrvatskog pršuta:

„Na europskoj razini cijena svinjskog mesa se ustabilila ne možemo reći da je visoka cijena, i da imamo oscilacije tako da u konačnici sama cijena pršuta je stabilna jedino prati se ta inflacija kao i kod svi dugih proizvoda.“

U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 500 tisuća komada, čak 80 posto završi na domaćem tržištu, a 20 posto na europskom. Povoljnije je kupiti cijeli but već za 14 eura po kilogramu, ali češće se traži rezani. Drago Pletikosa, predsjednik Udruge proizvođača drniškog pršuta:

„Rezani je negdje oko 26 eura tako da već dugo imamo tu cijenu i zasad ide, zašto povisiti..“

Zaštićeni pršuti poput dalmatinskog, drniškog, istarskog i krčkog uvijek imaju kupce bez obzira na cijenu...Jer bez ove sušene delicije malo koja proslava može proći....