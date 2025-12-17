Amerikanci pripremaju novi krug sankcija za Ruse ako Putin odbije mirovni sporazum

SAD priprema za novi krug sankcija protiv ruskog energetskog sektora kako bi pojačali pritisak na Moskvu u slučaju da predsjednik Vladimir Putin odbije mirovni sporazum s Ukrajinom.

Američki ministar financija Scott Bessent ovoga je tjedna europskim veleposlanicima predstavio planove vezane uz daljnje sankcije Rusiji. Prema izvorima upoznatima s razgovorima, naglasio je da Sjedinjene Države i dalje žele okončanje rata u Ukrajini.

Nakon sastanka Bessent je na društvenoj mreži X poručio da je "Donald Trump predsjednik mira" te da će Amerika pod njegovim vodstvom nastaviti davati prednost završetku rata.

Ipak, izvori upozoravaju da će konačnu odluku donijeti osobno predsjednik Trump. Američko Ministarstvo financija nije odmah odgovorilo na upit za komentar, piše Financial post.

Mirovni pregovori

Sankcije koje su Zapad i SAD uveli Rusiji od početka potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine zasad nisu promijenile stav ruskog predsjednika Vladimira Putina. Međutim, mjere usmjerene na ruski naftni sektor i trgovinu dovele su do pada cijena nafte na najniže razine od početka rata, što dodatno opterećuje već oslabljeno rusko gospodarstvo.

Razgovori o mogućim novim sankcijama odvijaju se paralelno s napretkom u mirovnim pregovorima. Američki i ukrajinski pregovarači ovog su tjedna napravili određene pomake oko mogućeg mirovnog sporazuma.

Američki izaslanik Steve Witkoff boravio je dva dana u Berlinu. Tamo je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i europskim čelnicima o aktualnim prijedlozima.

Sigurnosna jamstva za Ukrajinu

Američki, ukrajinski i europski dužnosnici ocijenili su da je ostvaren značajan napredak u dogovorima o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu nakon završetka rata.

Ipak, ostaju ključna sporna pitanja. To su budući status teritorija na istoku Ukrajine, korištenje zamrznute ruske imovine te upravljanje nuklearnom elektranom Zaporižja. Ukrajina traži i jasna, pisana jamstva o tome kako bi saveznici reagirali u slučaju nove ruske invazije.

Rusija zahtijeva da Ukrajina prepusti dijelove Donbasa, uključujući Donjeck i Luhansk. Ta područja Moskva pokušava osvojiti još od 2014. godine. Američki prijedlozi spominju mogućnost stvaranja demilitarizirane zone ili posebne gospodarske zone pod međunarodnom upravom.

Zamrznuta ruska imovina

Nije jasno bi li takav model značio i prešutno priznanje tih područja kao ruskog teritorija. Također nije poznato kakve bi ustupke Rusija bila spremna dati zauzvrat. Ukrajina i dio njezinih saveznika protive se bilo kakvom odricanju teritorija i povlačenju vojske s obrambeno važnih položaja.

Američki dužnosnici smatraju da bi zamrznuta ruska imovina trebala biti dio budućeg mirovnog dogovora. Istodobno, europski čelnici ovog bi tjedna trebali odlučiti hoće li koristiti ta sredstva za vojnu i gospodarsku pomoć Ukrajini.

Moskva je burno reagirala na tu mogućnost. Prema izvorima, Rusija pokušava spriječiti korištenje zamrznute imovine i izboriti ublažavanje sankcija koje sve teže pogađaju njezino gospodarstvo.

Rat se približava kraju

Unatoč pregovorima, nema znakova da je Vladimir Putin spreman prekinuti napade ili promijeniti svoje ciljeve. Pažnja je sada usmjerena upravo na njegov odgovor.

Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov izjavio je da je "vrlo uvjeren" kako se rat približava kraju. No istodobno je poručio da teritorijalni zahtjevi Rusije ostaju isti te da Moskva ne prihvaća raspoređivanje NATO-ovih snaga u Ukrajini u sklopu mirovnog sporazuma.

"Siguran sam da smo na pragu rješavanja ove strašne krize", rekao je Rjabkov u razgovoru za ABC News, ne ulazeći u detalje.

SAD započinje razgovore s Rusijom

Cijene nafte, unatoč sankcijama, nastavljaju padati. Tržište se suočava s viškom ponude, koji bi se iduće godine mogao dodatno povećati. Cijena nafte Brent ove je godine pala oko 20 posto i dosegla najnižu razinu od veljače 2021.

Sjedinjene Države već su sankcionirale četiri najveća ruska proizvođača nafte. Zajedno s ostalim članicama skupine G7 uvele su sankcije i stotinama tankera koji prevoze rusku naftu. Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika Trumpa, početkom prosinca su u Kremlju pet sati razgovarali s Vladimirom Putinom.

Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je s SAD-om postignut dogovor prema kojem bi sigurnosna jamstva za Ukrajinu bila pravno obvezujuća i potvrđena glasovanjem u američkom Kongresu. Dodao je i da očekuje da će SAD uskoro započeti razgovore s Rusijom, dok bi se ukrajinski pregovarači u narednim danima mogli vratiti u Washington na nastavak pregovora.

