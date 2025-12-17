"Koalicija voljnih" izradila je planove za jačanje obrambenih sposobnosti Ukrajine, uključujući potencijalno raspoređivanje stranih trupa na ukrajinskom teritoriju ako bude potrebno, rekao je britanski premijer Keir Starmer, prenosi NV.

"Imali smo politički proces u koji su uključeni nacionalni čelnici i vojni proces u koji su uključeni obrambeni planeri. Rekli smo da želimo razviti vojne planove kako bismo osigurali sigurnost u zraku, na moru i na kopnu, kao i ojačali ukrajinske sposobnosti", rekao je.

Starmer je napomenuo da koalicija sada ima vojne planove za svako od tih područja, koji predviđaju raspoređivanje vojnog osoblja u Ukrajini, ako bude potrebno. "Ali u ovom trenutku prioritet je možemo li postići pravedan i trajan mir", naglasio je.

Plan raspoređivanja trupa

Podsjetimo, 4. rujna u Parizu je održan sastanak koalicije voljnih strana kojem je prisustvovao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Sudionici su raspravljali o mogućim budućim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu s ciljem osiguranja pravednog i trajnog mira, 26 država članica koalicije službeno se složilo formirati potporne snage koje bi mogle biti raspoređene u Ukrajini čim se postigne prekid vatre - bilo u obliku primirja ili mirovnog sporazuma.

Prema pisanju Wall Street Journal, plan raspoređivanja trupa, koji je razvilo europsko vojno zapovjedništvo, predviđa stvaranje dviju odvojenih kopnenih jedinica. Ruski diktator Vladimir Putin zaprijetio je da će Rusija sve strane trupe na ukrajinskom tlu smatrati "legitimnim ciljevima".

