Rusi gomilaju trupe kraj europskih granica, stigla prijetnja: 'Ovi gradovi bi mogli biti meta!'

Putinov glavni propagantist Vladimir Solovjov uputio je novu prijetnju Zapadu samo nekoliko dana nakon što je izjavio da je nuklearni napad na Britaniju "neizbježan" nakon smrti padobranca Georgea Hooleyja. U jezivoj prijetnji Europi naveo je glavne gradove koji bi mogli biti meta usred sve većih priča o Trećem svjetskom ratu, piše Miror.

Spomenuo je Berlin, Pariz i Beč kao potencijalne mete u slučaju napada Rusije. Najnovija prijetnja dolazi samo nekoliko dana nakon što je Solovjov rekao da prisutnost britanskih oružanih snaga u Ukrajini predstavlja "casus belli" (dobar razlog za rat) za nuklearni napad na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Vodeći propagandist Kremlja rekao je gledateljima u svojoj večernjoj emisiji da je "nuklearni napad na Britaniju neizbježan". Prijetnja je obnovila strahove od raširenog sukoba, koji bi mogao imati implikacije diljem svijeta.

'Još jednom ćemo morati osloboditi Beč'

"Još jednom ćemo morati uništiti Berlin i ući u ovaj bogom zaboravljeni grad. Još jednom ćemo morati ući u Pariz. Još jednom ćemo morati osloboditi Beč. Pa, možda će Austrijanci ponovno razmisliti", rekao je Solovjov.

"To ne znači da mi to želimo. Ali jedno od načela koje je postavio naš vrhovni zapovjednik jest da kada smo prisiljeni djelovati, onda djelujemo. Prvo, naravno, načelo 'ne čini štetu', ali onda... molim vas, nemojte nas kriviti", dodao je. Britansko Ministarstvo obrane prošlog je tjedna izjavilo da je padobranac George Hooley (28) ubijen u Ukrajini, daleko od prvih crta bojišnice, dok je promatrao ukrajinske snage kako testiraju obrambene sposobnosti. Povjesničar Andrej Sidorov, još jedan Putinov sljedbenik, rekao je na državnoj televiziji:

"Ovaj incident treba smatrati casus belli, kada je britansko Ministarstvo obrane službeno priznalo smrt svog vojnog osoblja na aktivnoj dužnosti na ukrajinskom teritoriju". Zahtijevao je da rusko ministarstvo vanjskih poslova pozove britanskog veleposlanika Nigela Caseyja "kako bi objasnio što aktivni vojni časnik tamo radi".

Kremlj se priprema za rat s NATO-om?

Zapadne obavještajne agencije upozorile su da Moskva pojačava svoje hibridne ratne napade na Europu. Tvrde da se Kremlj priprema za rat s NATO-om i kažu da bi Putin mogao biti spreman za napad već 2029. godine. Ruski predsjednik nije učinio mnogo kako bi ublažio strahove da gaji još veće ambicije ako njegove snage prevladaju u Ukrajini. A kada je zamoljen da komentira nedavne izjave mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjárta, koji je tvrdio da Europa priprema rat protiv Rusije, Putin je zaprijetio:

"Ako Europa odjednom želi započeti rat s nama i započne ga, onda bi to za Europu završilo tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati", rekao je.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je kako su se počela spominjati sigurnosna jamstva.

"Članak 5 NATO-a je temelj saveza, koji navodi da se oružani napad na jednu članicu smatra napadom na sve, obvezujući ostale članice da poduzmu mjere, uključujući i oružanu silu ako je potrebno, kako bi se vratila sigurnost", rekao je.

Rusija gomila trupe

Rusija gomila "preko 360.000" vojnika duž europskih granica dok Vladimir Putin priprema svoj sljedeći strateški manevar, upozorio je bivši dužnosnik NATO-a, piše Express.co.uk.

Njemački parlamentarac i bivši vojni časnik Roderich Kiesewetter upozorio je da se 2026. godina oblikuje kao jedno od naj"kritičnijih" razdoblja u suvremenoj europskoj povijesti, s Putinovim snagama koje stalno postavljaju sve veći broj osoblja unutar Bjelorusije, što sugerira vojne ambicije koje se protežu daleko izvan Ukrajine.

Kremlj je objavio da se ruskoj vojsci ove godine pridružilo više od 400.000 novih regruta. Kiesewetter je naglasio da dva ruska vojna korpusa smještena u Bjelorusiji, koja broje 350.000 do 360.000 vojnika spremnih za borbu, predstavljaju jedan od najzabrinjavajućih događaja.

"Ovo je zabrinjavajuće, posebno u baltičkim državama", izjavio je, naglašavajući da Putinova obuka "stotina tisuća vojnika koji nikada nisu raspoređeni u Ukrajini" pokazuje transformaciju Rusije u ratno gospodarstvo koje ovisi o kontinuiranoj mobilizaciji za ratovanje.

