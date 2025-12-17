Preokret u Sloveniji! Policija privela drugog osumnjičenog za smrt Aleša Šutara

Slovenska policija privela je drugog osumnjičenika kojeg povezuje sa smrću Aleša Šutara, 48-godišnjeg oca pretučenog na smrt ispred noćnog kluba u Novom Mestu u listopadu čija je pogibija digla Sloveniju na noge.

Na temelju izjava šest svjedoka u istrazi, državno odvjetništvo podnijelo je sudu prijedlog za pretragu doma drugog osumnjičenika što je u srijedu i učinjeno, a osumnjičenom je određen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, piše 24 Ur.

Njegovo uhićenje uslijedilo je nekoliko dana nakon što je iz pritvora pušten prvi osumnjičeni, 21-godišnji mladić koji je još u listopadu uhićen zbog sumnje da je kriv za Šutarevu smrt te se od tada nalazio u pritvoru. Policiji je otprije bio poznat zbog imovinskog kriminala te seksualnog zlostavljanja djece mlađe od 15 godina.

Međutim, Okružni tužitelj Novog Mesta pojasnio je da je policija protiv njega još krajem listopada podnijela kaznenu prijavu. Uz tu prijavu priložene su i službene bilješke o izjavama svjedoka koje su bile na mjestu događaja, a samo je jedna službena bilješka policije ukazivala na to da je počinitelj netko drugi.

Ključne izjave svjedoka

Prije uhićenja, policija je provela niz foto identifikacija osumnjičenika. Šestero svjedoka je prepoznalo prvog osumnjičenoga na temelju fizičkih karakteristika, izgleda i odjeće. U istrazi je korištena i snimka u samom klubu koji je pod videonadzorom.

Međutim, istragu je otežavala činjenica da mjesto gdje se napad dogodio nije bio pokriven kamerama pa nije bilo video dokaza smrtonosnog udarca koji je bio koban za Šutara.

Nekoliko tjedana kasnije, točnije 12. studenog, Okružno tužiteljstvo dobilo je ažuriranu kaznenu prijavu u kojoj se navodi da je policija od više svjedoka dobila informacije da osoba koja je udarila Šutara nije u pritvoru. Uz sve to, Okružno tužiteljstvo je tek 12. prosinca dobilo izvješće o istrazi mikro i bioloških tragova.

Prema izjavi suda, upravo su kasnije izjave svjedoka napravile pomak u istrazi i preokret oko slučaja Šutarovog ubojice: "Osnovana sumnja da je pritvoreni okrivljenik osoba koja je tog dana zadala smrtonosan udarac oštećeniku nije potvrđena nakon saslušanja svjedoka, već je smanjena, što je bio razlog zašto je sud 12. prosinca ukinuo pritvor prvookrivljenika", navodi se.

Preokret u istrazi

Unatoč ukidanju pritvora prvom osumnjičenom, kaznena istraga protiv njega još nije zaključena jer se čeka mišljenje Zavoda za sudsku medicinu o vrsti i težini ozljeda, uzroku smrti Šutara i dodatna stručna svjedočenja.

Na temelju iskaza šestero svjedoka pod zakletvom na sudu tijekom kriminalističke istrage, tužiteljstvo je podnijelo sudu prijedlog za izdavanje naloga za pretragu doma i osobe drugog osumnjičenika, koja je danas provedena, a osumnjičenik je pritvoren.

Naime, Šutar je ubijen krajem listopada kada je ispred kafića došao obraniti sina od skupine Roma koji su ga napali čim je stigao. Uslijed teških ozljeda je preminuo, a Slovenija se dignula za noge i tražila od države da se bolje obračuna s nasiljem i romskim bandama.

Vjeruje se da je za Šutara bio koban udarac šakom u lice, a ne bokserom kako se prvotno sumnjalo. Napadač ga je udario šakom, nakon čega je 48-godišnjak pao na tlo. Od zadobivenih ozljeda ubrzo je preminuo u bolnici.

Zbog Šutareve smrti dvoje ministara u slovenskoj vladi je dalo ostavke, a vlada je donijela paket zakona za poboljšanje sigurnosti i obračun s kriminalom, koji nosi ime Šutarov zakon.

