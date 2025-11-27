Dražen Forgač otkriva tajne sastavljanja savršenog "fight carda"

U novoj epizodi podcasta "Kamera, akcija, Voyo", prvi čovjek FNC-a Dražen Forgač Forgy novinarki Ireni Pirjać je otkrio kompleksnu mašineriju koja stoji iza blještavila kaveza. Iako publika vidi samo konačan proizvod – spektakularne nokaute i napete borbe – proces sparivanja boraca prava je umjetnost balansiranja između sporta, zabave i nepredvidivih okolnosti.

Foto: Voyo

Uoči nadolazećeg spektakla u Varaždinu, FNC 25 koji uživo možete pratiti na platformi Voyo ove subote, Dražen Forgač objasnio je čime se vode pri sastavljanju popisa borbi, takozvanog fight carda.

Foto: Fnc

Savršen spoj mladosti i iskustva

Za varaždinski spektakl, ali i za svaki veliki FNC događaj, ključ uspjeha leži u pažljivoj selekciji. Forgač ističe kako publika može očekivati 11 vrhunskih borbi, no one nisu nasumično nabacane. Riječ je o strateškom mozaiku.

"Fight card je sačinjen od zbilja prekaljenih internacionalaca, boraca koji su se borili u svim najvećim svjetskim organizacijama, pa sve do domaćih uzdanica i boraca koji tek započinju svoju profesionalnu karijeru," objašnjava Forgač.

Upravo taj kontrast stvara dinamiku večeri. S jedne strane su mladi lavovi, borci koji su, kako ih Forgač opisuje, "žustri, bez previše razmišljanja i bez previše kompromisa ulaze u akciju". S druge strane stoje iskusni veterani kod kojih publika može vidjeti taktičku zrelost, profesionalnost i ono što Forgač slikovito naziva "muzejom vještina". Taj spoj talenta i iskustva recept je koji publici uvijek bude zanimljiv.

Opasnost neravnopravnih mečeva

Jedan od najvažnijih postulata pri sastavljanju parova jest ujednačenost. Iako publika voli nokaute, cilj organizacije nije krvoproliće nastalo zbog drastične razlike u kvaliteti.

"Pazi se da mečevi budu ujednačeni. Mečevi u kojima su protivnici prevelike razlike u kvaliteti obično završavaju vrlo brzo. Tu zna biti brutalnih nokauta, ali to nije cilj – da netko strada – nego da mu se da protivnik po mjeri" naglašava čelni čovjek FNC-a.

Upravo iz tog razloga, mladi i talentirani borci u pravilu se bore međusobno. Forgač ističe kako bi bilo sasvim pogrešno, pa čak i opasno, "gurnuti u vatru" mladog borca protiv iskusnog veterana. Takvi scenariji rijetko završavaju dobro za neiskusniju stranu, stoga se na taj segment sigurnosti i sportskog integriteta najviše pazi.

Faktor X: Kad vještina nije presudna

Ipak, MMA je i showbizz. Forgač ne krije da prilikom slaganja popisa borbi, osim na vještinu, paze i na atraktivnost te emociju koju borac izaziva kod publike.

"Imate boraca koji možda stilom i vještinom nisu najkvalitetniji na svijetu, ali imaju taj personality, imaju nešto što privlači publiku i prodaje ulaznice," otkriva Forgač.

Dobar fight card stoga mora biti mješavina: mora sadržavati vrhunske sportaše koji kvalitetom odskaču od drugih, ali i one karizmatične likove koji možda nisu tehnički savršeni, ali znaju zapaliti dvoranu i privući pažnju.

Foto: Marko Prpic/pixsell

Ništa nije gotovo dok zvono ne označi kraj

No, čak i najbolje isplaniran raspored borbi podložan je promjenama, a upravo su te promjene najveći izvor stresa za organizatore.

Najveći neprijatelj svima su ozljede. "Gotovo je sto posto sigurno da će se netko ozlijediti," iskren je Forgač.

Kada se slaže card od desetak borbi, statistika je neumoljiva – netko će otpasti. Najveća bojazan uvijek je vezana uz glavne borbe večeri (main event), jer su to mečevi zbog kojih je publika kupila ulaznice.

"Molim Boga da to nije netko iz vrha carda. Ako se ozlijedi netko iz glavne borbe, moraš naći adekvatnu zamjenu," kaže Forgač i dodaje kako za mega-mečeve ponekad imaju spremne zamjene, borce koji treniraju i čekaju priliku uskočiti ("short notice").

Iako su takve situacije stresne i zahtijevaju "gašenje požara" u zadnji čas, one ponekad donesu neočekivano dobre rezultate. Borci koji uskaču kao zamjene često su dodatno motivirani, a i financijski bolje nagrađeni jer spašavaju priredbu.

"Ponekad smo imali situaciju da netko otpadne, mi nađemo zamjenu, a publika reagira još bolje nego na prvotni meč," zaključuje Forgač, dokazujući da u svijetu slobodne borbe, baš kao i u organizaciji iste, ništa nije sigurno dok zvono ne označi kraj.

Cijeli podcast s prvim čovjekom FNC-a gledajte odmah na platformi Voyo i Voyo.hr Youtube kanalu.